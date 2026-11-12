Εκδήλωση με θέμα “Who’s that Type 1? – A Day in the Life with Type 1 Diabetes” Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 18:00 στο Αμφιθέατρο Δαϊς

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2026, η πρωτοβουλία Who’s That Type 1? παρουσιάζει την εκδήλωση «A Day in the Life with Type 1 Diabetes», την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 18:00, στο Αμφιθέατρο Δαΐς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στο Μαρούσι.

Την πρωτοβουλία εμπνεύστηκε η Μυρτώ Στεργίου, μια 14χρονη μαθήτρια που ζει με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1. Η αποφασιστικότητά της να ευαισθητοποιήσει, να ενισχύσει την κατανόηση και να βοηθήσει όσους ζουν με Διαβήτη Τύπου 1 να μη νιώθουν μόνοι είναι αυτή που συνεχίζει να δίνει ζωή στο Who’s That Type 1?.

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Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, που έφερε κοντά πάνω από 300 ανθρώπους, η πρωτοβουλία επιστρέφει με εντελώς διαφορετικό θέμα και ένα διευρυμένο δίκτυο υποστηρικτών. Φέτος η ματιά στρέφεται στην καθημερινότητα: τις αποφάσεις, τις προκλήσεις και το αόρατο νοητικό φορτίο που συνεπάγεται η ζωή με Διαβήτη Τύπου 1, αυτά που οι υπόλοιποι σπάνια βλέπουν. Δες τον άνθρωπο, όχι την πάθηση.

Τη βραδιά ανοίγει η Μυρτώ Στεργίου, που συζητά με τη δημοσιογράφο Ηλιάνα Μάγρα (Καθημερινή) πριν από την κεντρική της ομιλία. Ακολουθούν σύντομες θεματικές παρουσιάσεις από την DanaRoseman (Integrated Diabetes Services) μέσω προηχογραφημένου video, τη Δρ. Ελίνα Γκίκα (Νοσοκομείο Υγεία) και τον Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ Χρήστο Μπαρτσόκα, καθώς και ένα διαδραστικό Decision Lab με προσομοίωση τριών καθημερινών καταστάσεων, όπου το κοινό καλείται να πάρει το ίδιο μερικές μόνο από τις πολλές και καθοριστικές αποφάσεις που παίρνει μέσα σε μία μέρα ένα άτομο που ζει με Διαβήτη Τύπου 1.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με τη συζήτηση «Οδηγός για όσους δεν ζουν με Διαβήτη Τύπου 1», με τον τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου, τη Μυρτώ Στεργίου και τον Χρήστο Μπαρτσόκα, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Τασούλα Επτακοίλη (Καθημερινή). Ο Νίκος Πορτοκάλογλου συμμετέχει στον ρόλο του «outsider», ενός ανθρώπου που δεν ζει με ΔΤ1 και ανακαλύπτει μαζί με το κοινό τι σημαίνει η καθημερινή ζωή με την πάθηση.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και ως το τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση δωρεών για την υποστήριξη της έρευνας με στόχο την ίαση του Διαβήτη Τύπου 1, μέσω του διεθνούς οργανισμού Breakthrough T1D.

Σας προσκαλούμε να είστε κοντά μας, μαζί με τα παιδιά σας, και να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

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