Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθη 40χρονος Αυστριακός με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
Το χρονικό της υπόθεσης
Στη σύλληψη ενός 40χρονου Αυστριακού με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης προχώρησαν οι Αρχές στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Συγκεκριμένα, η σύλληψη του έγινε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7/4 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α. κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, καθώς κατηγορείται για διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών.
Επιπλέον, σε βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -5- ετών και χρηματική ποινή -20.000- ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτης χώρας κατά συρροή.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
