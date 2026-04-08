Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθη 40χρονος Αυστριακός με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Στη σύλληψη ενός 40χρονου Αυστριακού με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης προχώρησαν οι Αρχές στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, η σύλληψη του έγινε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης 7/4 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α. κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, καθώς κατηγορείται για διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών.

Επιπλέον, σε βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -5- ετών και χρηματική ποινή -20.000- ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτης χώρας κατά συρροή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.