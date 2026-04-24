Γεωργιάδης: “Το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης”

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προανήγγειλε τη συνέχιση του προγράμματος δωρεάν προληπτικής ψηφιακής μαστογραφίας και μετά την εξάντληση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι, μέσω του προγράμματος κατά του καρκίνου του μαστού, 30.000 γυναίκες εντόπισαν τη νόσο σε αρχικό στάδιο και έλαβαν έγκαιρη θεραπεία.

«Το “Προλαμβάνω” είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και μας έχει δώσει μία τεράστια βάση δεδομένων από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε πολιτικές πρόληψης», επεσήμανε ο υπουργός, μιλώντας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Πρόσθεσε ότι, μετά από αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων, θα αποφασιστεί ποια ακόμη προγράμματα θα συνεχιστούν, ενώ ενδέχεται να ενταχθεί και ο γονιδιακός έλεγχος. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ακόμη ότι το πρόγραμμα είχε και παιδευτικό χαρακτήρα, καθώς στην αρχή η συμμετοχή ήταν περιορισμένη, όμως με την πάροδο του χρόνου αξιοποιήθηκε από ολοένα και περισσότερους δικαιούχους.

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επεσήμανε ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου διεκδικούν χρηματοδότηση για περισσότερα προγράμματα προληπτικής ιατρικής, ενώ χαρακτήρισε το «Προλαμβάνω» ως «επανάσταση», επειδή εφαρμόστηκε σε μαζική κλίμακα, διατηρώντας παράλληλα εξατομικευμένο χαρακτήρα. Πρόσθεσε ακόμη ότι, πέρα από τη χρηματοδότηση, απαιτείται και συστηματικός σχεδιασμός. Όπως σημείωσε, πολλά προγράμματα προληπτικής ιατρικής στην ΕΕ αξιολογήθηκαν και στη συνέχεια προσαρμόστηκαν, με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας, κυρίως σε καρκίνους και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ο Ιγνάτιος Οικονομίδης, καθηγητής Καρδιολογίας, διευθυντής Ηχοκαρδιογραφίας και Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αττικόν», δήλωσε πως το νοσοκομείο συμμετέχει στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας με μεγάλη προσέλευση και ευρύ φάσμα εξετάσεων. Παράλληλα, πρότεινε να θεσπιστεί πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και για το κάπνισμα, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική ομάδα του νοσοκομείου διαθέτει ειδικές μελέτες για τη διακοπή του καπνίσματος και τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας.