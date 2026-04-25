Διπλωματικό θρίλερ στο Ισλαμαμπάντ: Οι προσδοκίες Τραμπ για ιρανική πρόταση και η πακιστανική διαμεσολάβηση

Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με φόντο τον νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πως η Τεχεράνη προετοιμάζει μια πρόταση που ενδεχομένως να ικανοποιεί τις αμερικανικές αξιώσεις, αν και έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους για την άμεση επίτευξη συμφωνίας.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Λευκού Οίκου

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι, παρά την κινητικότητα, η αμερικανική πλευρά παραμένει ανυποχώρητη σε δύο βασικούς πυλώνες. Πλήρης εγκατάλειψη του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και ανεμπόδιστη διέλευση των πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε πως «δεν αίρεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών» μέχρι να υπάρξει οριστική και ικανοποιητική συμφωνία, αφήνοντας το θέμα της άρσης των κυρώσεων για μεταγενέστερο στάδιο.

Το Πακιστάν ως Διπλωματική Γέφυρα

Στο Ισλαμαμπάντ αναμένεται να βρεθούν οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για επαφές με την ιρανική αντιπροσωπεία υπό τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Παρά την αισιοδοξία της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, για «παραγωγικές» διαπραγματεύσεις, η Τεχεράνη τηρεί αποστάσεις από το σενάριο απευθείας επαφών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν σχεδιάζεται καμία συνάντηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Οι θέσεις του Ιράν θα μεταφερθούν στο Πακιστάν». Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο των πακιστανικών αρχών ως «ταχυδρόμων» και διαμεσολαβητών μεταξύ των δύο πλευρών.

Εσωτερική αστάθεια και στρατηγικές κινήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αναφορά του Τραμπ στην εσωτερική κατάσταση της ιρανικής ηγεσίας. Εκφράζοντας αμφιβολίες για το ποιος κρατά τα ηνία στην Τεχεράνη, σημείωσε με νόημα: «Δεν θέλω να το πω, αλλά μιλάμε με αυτούς που έχουν τώρα την εξουσία».

Από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκινά μια ευρεία διπλωματική περιοδεία σε Ισλαμαμπάντ, Μουσκάτ και Μόσχα, επιδιώκοντας τον συντονισμό με τους περιφερειακούς εταίρους του Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναμένεται να παρουσιάσει μια νέα απάντηση στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, η οποία θα κρίνει την τύχη της εκεχειρίας και την προοπτική μιας μόνιμης εξομάλυνσης.

Η διεθνής κοινότητα στρέφει πλέον το βλέμμα της στις διαβουλεύσεις του Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ. Αν και η παράταση της εκεχειρίας αποτελεί ένα θετικό σήμα, η απουσία απευθείας διαλόγου και η διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού υπογραμμίζουν το βαθύ χάσμα εμπιστοσύνης που χωρίζει τις δύο χώρες.