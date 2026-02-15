Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο Κρήτης: Πώς έγινε το άγριο έγκλημα μεταξύ δύο αδελφών

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τη στυγερή αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02/2026). Υπενθυμίζεται πως δράστης είναι ένας 64χρονος, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον 67χρονο αδερφό του στην καρωτίδα και στην κοιλιά, ενώ στη συνέχεια φέρεται να κάλεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, ενημερώνοντας για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, αντίκρισαν το θύμα μέσα στα αίματα, ενώ συνέλαβαν τον δράστη.

Ο δράστης, όταν συνελήφθη, συνέχιζε να είναι σε κατάσταση μέθης και φαινόταν σαν να μην έχει αντιληφθεί το τι έχει κάνει.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τα δύο αδέρφια λογόφεραν και ο 64χρονος που λέγεται ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ξέσπασε με τόσο βίαιο και μοιραίο τρόπο κατά του μεγάλου του αδερφού, στερώντας του τη ζωή. Η οικογενειακή τραγωδία έχει συγκλονίσει την μικρή κοινωνία του χωριού.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα είχε επιστρέψει στο πατρικό τους σπίτι, στο χωριό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς είχε χωρίσει. Η συνύπαρξη, ωστόσο, των δύο αδελφών, χαρακτηρίζεται από μαρτυρίες προβληματική έως και συγκρουσιακή. Οι συνθήκες τόσο της διαβίωσης τους, στο συγκεκριμένο σπίτι, όσο και της μεταξύ τους επικοινωνίας, δεν ήταν καλές, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν. Επιπλέον, το αλκοόλ ήταν ένας παράγοντας που όξυνε την ήδη τεταμένη κατάσταση. Ο 64χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την αδελφοκτονία στο Ηράκλειο Κρήτης

“Συνελήφθη χθες (14.02.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (14.02.2026) ο 64χρονος κατόπιν διαπληκτισμού με τον 67χρονο αδελφό του τον τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου”.