Άγριο έγκλημα στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδερφό του μετά από καβγά

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14/2 στην Μάρθα του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη, όταν ένας 63χρονος φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr ο 63χρονος που φαίνεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκόολ τσακώθηκε με τον 67χρονο αδερφό του και φέρεται να τον σκότωσε τραυματίζοντας τον θανάσιμα με μαχαίρι σε καρωτίδα και κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο 63χρονος έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη συλληφθεί.

Σύμφωνα με το Cretalive τόσο το θύμα όσο και ο δράστης της αδελφοκτονίας διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα καθώς ο 67χρονος για χρόνια κάτοικος Ηρακλείου, τους τελευταίους μήνες αποφάσισε για προσωπικούς του λόγους να επιστρέψει στο πατρικό του και τελικά η μοίρα του ήταν να φύγει από το χέρι του αδερφού του.

Τέλος, μάρτυρες που γνώριζαν καλά τα δυο άτομα φαίνεται να ανέφεραν ότι ο δράστης είχε πρόβλημα με το αλκόολ και είχε δημιουργήσει προβλήματα και προστριβές κατά καιρούς.