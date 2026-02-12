Αχαρνών: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη που 16χρονος εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό

Λίγα λεπτά πριν τις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης (11/02), μία μηχανή που την οδηγούσε ένας 16χρονος, είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα στην οδό Αχαρνών. Ο ανήλικος προσπαθούσε να αποφύγει τους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν μέχρι που τελικά έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο ΙΧ.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί που βρισκόντουσαν στην οδό Αχαρνών έκαναν νόημα στον 16χρονο να σταματήσει την μηχανή ώστε να του κάνουν έλεγχο. Ωστόσο ο ανήλικος αντί να σταματήσει προσπάθησε να διαφύγει.

Ένας αστυνομικός με μηχανή, βλέποντας την αντίδραση του ανήλικου οδηγού ξεκίνησε να τον καταδιώκει, και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει, με τη συνδρομή ενός περιπολικού της Άμεσης Δράσης, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Ηπείρου. Όμως το περιστατικό δεν τελείωσε εκεί.

Ο 16χρονος επιχείρησε αριστερό ελιγμό και προσέκρουσε στην ακινητοποιημένη μοτοσικλέτα του αστυνομικού.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών «401».

Η εκπομπή LiveNews, έφερε στο φως της δημοσιότητας πλάνα από την καταδίωξη στην Αχαρνών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.