Αχαΐα: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε μια ανήλικη κοπέλα μετά από κατανάλωση αλκοόλ στην Αχαΐα τα ξημερώματα της Πέμπτης 4/12.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news το ανήλικο κορίτσι βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Εκεί, εντοπίστηκε από νεαρή γυναίκα να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να χάνει τις αισθήσεις της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου μετά από λίγες ώρες αποχώρησε, αφού διέφυγε τον κίνδυνο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε τόσο στη σύλληψη της γυναίκας, στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη, όσο και της μητέρας της.

Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.