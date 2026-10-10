Αυτός είναι ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Τι βρήκε η ΕΛ.ΑΣ.

Φωτογραφία που, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, απεικονίζει τον 52χρονο γυναικολόγο ο οποίος συνελήφθη στην Αττική για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων εξασφάλισε το DEBATER.

Ο 52χρονος συνελήφθη την Πέμπτη (8/10) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε με πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το DEBATER δημοσιεύει τη φωτογραφία με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη δημοσιοποίηση των στοιχείων του από τις αρμόδιες Αρχές.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αστυνομικοί

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος μέσω του αμερικανικού οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι πληροφορίες αφορούσαν χρήστη που είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησαν ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσα από τις οποίες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κατηγορουμένου και εντόπισαν την κατοικία του.

Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο στις συσκευές του

Το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10), οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία και στον επαγγελματικό χώρο του 52χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την αρχική εξέταση των ηλεκτρονικών πειστηρίων διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο διαδικτυακό λογαριασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αποθηκευμένα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μεταξύ των παιδιών που εμφανίζονταν στο υλικό περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανήλικοι εμφανώς κάτω των 15, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά πειστήρια

Ο 52χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι κατασχεθείσες ηλεκτρονικές συσκευές αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει ο ίδιος κάποιο από τα αρχεία ή εάν το υλικό προερχόταν από άλλες διαδικτυακές πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψη και την αστυνομική επιχείρηση, διαβάστε το αρχικό ρεπορτάζ του DEBATER για την υπόθεση του 52χρονου.