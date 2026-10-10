Αττική: Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο
Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος συνέλαβε 52χρονο στην Αττική, έπειτα από πληροφορίες αμερικανικού οργανισμού. Στις ηλεκτρονικές συσκευές του εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα στην Αττική προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά εμφανώς μικρότερα των 12 ετών.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, ενώ σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.
Πώς έφτασε η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος στα ίχνη του
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές μέσω του αμερικανικού οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, χρήστης του διαδικτύου είχε ανεβάσει σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποίησαν ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του υπόπτου και να εντοπίσουν την κατοικία του.
Εκατοντάδες αρχεία με ανήλικα παιδιά – Τι κατασχέθηκε
Το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10), αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στην κατοικία όσο και στον επαγγελματικό χώρο του 52χρονου.
Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- Ένα κινητό τηλέφωνο.
- Ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- Ένας φορητός υπολογιστής (laptop).
- Ένα tablet.
- Μία κάρτα μνήμης microSD.
Από την εξέταση των ψηφιακών στοιχείων προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο 52χρονος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό διαδικτυακής αποθήκευσης.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, αποθηκευμένα τοπικά, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στο υλικό εμφανίζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, ακόμη και εμφανώς μικρότερα των 12 ετών.
Στον εισαγγελέα ο 52χρονος
Μετά τα ευρήματα των ερευνών, ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις