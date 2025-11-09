42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Άνοιξε η Μαραθώνος έως τη Ραφήνα – Σταδιακά η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Αθήνα

Ημέρα Μαραθωνίου σήμερα, καθώς διεξάγεται ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με τη συμμετοχή 24.000 δρομέων στη βασική διαδρομή και ακόμη 52.000 στους παράλληλους αγώνες, όπως τα 10 χλμ. που πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει από την Παρασκευή σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των δρόμων παραμένει κλειστό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, μέχρι τις 15:30 είχε δοθεί στην κυκλοφορία η λεωφόρος Μαραθώνος έως το ύψος της Φλέμινγκ στη Ραφήνα. Όσον αφορά τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, αναμένεται να ανοίγουν σταδιακά, με σημαντικό μέρος των βασικών αρτηριών να έχει αποκατασταθεί έως τις 18:30. Παρ’ όλα αυτά, η κυκλοφορία στο κέντρο θα διεξάγεται με δυσκολίες έως το βράδυ.

Επιπλέον, η Τροχαία έχει ανακοινώσει τα σημεία κάθετης διέλευσης των οχημάτων στις λεωφόρους που επηρεάζονται, καθώς και εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.