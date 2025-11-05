Ζόραν Μαμντάνι: Ποιος είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης – Από ράπερ, θριαμβευτής απέναντι στον Κουόμο

Ο Ζοράν Μαμντάνι έγραψε ιστορία τα ξημερώματα καθώς έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος και Νοτιοασιάτης δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης ανατρέποντας τα πολιτικά δεδομένα στη μητρόπολη των ΗΠΑ.

Ο 33χρονος, γιος του διακεκριμένου ακαδημαϊκού Μαχμούντ Μαμντάνι και της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Μίρα Ναιρ, ενσαρκώνει τη νέα γενιά πολιτικών που μιλούν τη γλώσσα της πόλης των μεταναστών και της εργατικής τάξης. Έχοντας κάνει εμφάνιση ως ράπερ με το προσωνύμιο «Mr. Cardamom», ο Μαμντάνι μπήκε στη πολιτική σκηνή σχετικά πρόσφατα.

Ο Μαμντάνι είναι βουλευτής της πολιτειακής συνέλευσης για τρίτη θητεία, ο οποίος μπήκε στον αγώνα για τη δημαρχία ως ένας από τους πολλούς υποψήφιους που φαινόταν να μην έχουν ελπίδες να κερδίσουν έναν αγώνα που φαινόταν να έχει ήδη χάσει ο Κουόμο.

Γεννημένος στην Ουγκάντα και μεγαλωμένος στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όταν ήταν 7 ετών.

Φοίτησε στο διάσημο Bronx High School of Science και αποφοίτησε με πτυχίο Bachelor of Arts από το Bowdoin College. Είναι γιος του Μαχμούντ Μαμντάνι, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, και της Μίρα Ναιρ, Ινδής σκηνοθέτιδας με ταινίες όπως το «Mississippi Masala» και το «Monsoon Wedding».

Πριν γίνει βουλευτής, ο Μαμντάνι ήταν σύμβουλος στέγασης και αυτοαποκαλούμενος ράπερ τρίτης κατηγορίας με το ψευδώνυμο «Mr. Cardamom». Η βραχύβια μουσική του καριέρα βρέθηκε μερικές φορές στο επίκεντρο των επιθετικών διαφημίσεων των αντιπάλων του.

Ο Άντριου Έπσταϊν, βοηθός της εκστρατείας, σημείωσε ότι η καριέρα του Μαμντάνι ως ράπερ τον βοήθησε έμμεσα στην εκστρατεία του.

«Ένα απίστευτο πλεονέκτημα για όποιον επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα δημόσιο αξίωμα είναι η γενναιότητα απέναντι στην αμηχανία και η ικανότητα να ξεπερνάει τη φυσική τάση που έχουν πολλοί από εμάς να μην παρουσιάζονται σε ξένους ή να κάνουν πράγματα που φαίνονται ανόητα μπροστά τους», δήλωσε ο Έπσταϊν στο CNN.

Ζόραν Μαμντάνι: Οι υποχωρήσεις και η σταθερή άνοδο

Από το καλοκαίρι ο Μαμντάνι φαινόταν να έχει ανοδική πορεία παίζοντας το παιχνίδι στην πίστα που ένιωθε άνετα, την επικοινωνία με τον κόσμο και της πολυπολιτισμιτικότητα των ΗΠΑ. Δημοσίευε συνεχώς βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με ψηφοφόρους που είχαν υποστηρίξει τον Τραμπ το 2024 λόγω του υψηλού κόστους ζωής.

Διεξήγαγε μια πρωτοποριακή ψηφιακή εκστρατεία, στην οποία μιλούσε σε πολλές γλώσσες και επικοινωνούσε με τους υποστηρικτές του με ένα μήνυμα που βασιζόταν στην οικονομική προσιτότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Μαμντάνι, ο οποίος μιλάει ως μητρική γλώσσα τα Ουρντού, δημοσίευσε βίντεο εκστρατείας στα Μπαγκλά, τα Ισπανικά και τα Αραβικά. Με το στόμα γεμάτο ρύζι και χαλάλ κρέας σε ένα από τα viral βίντεο του, ο Μαμντάνι εξήγησε λεπτομερώς πώς ένα αινιγματικό σύστημα αδειών στην πόλη ευθύνεται εν μέρει για τις τιμές του πλανόδιου φαγητού, το οποίο θα έπρεπε να είναι φθηνό.

«Ήταν μια από τις πιο κρύες νύχτες του χρόνου, παγωνιά», θυμήθηκε πρόσφατα ο Έπσταϊν. «Ήμασταν στο κέντρο της πόλης, στο πάρκο Ζουκότι κοντά στη Γουόλ Στριτ, και ο Ζόραν ρωτούσε τους περαστικούς: “Προτιμάτε να πληρώσετε 10 ή 8 δολάρια για χαλάλ;”. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φτάσουν στο σπίτι τους και μας απέρριπταν ξανά και ξανά, αλλά αυτό δεν τον πτοούσε».

Ο Μαμντάνι μείωνε το προβάδισμα του Κουόμο στις δημοσκοπήσεις μέχρι τις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου. Οι παραδοσιακοί φορείς εξουσίας της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του κλάδου των ακινήτων και των επιχειρήσεων που ανησυχούσαν για τη δημοκρατική σοσιαλιστική ταυτότητα του Μαμντάνι, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν τον Κουόμο και δώρισαν εκατομμύρια δολάρια σε υπερ-πακέτα. Ούτε αυτό ανέκοψε την πορεία του 33χρονου.

Ο Μαμντάνι έκανε όμως και υποχωρήσεις στο δρόμο για την δημαρχία. Μετά από τον θάνατο ενός αστυνομικού στη Νέα Υόρκη, ο νέος δήμαρχος της πόλης ήρθε αντιμέτωπος με παλία tweets στα οποία κατέκρινε την αστυνομία αναφερόμενος σε αυτή ρατσιστική και κακιά και ζητώντας την κατάργηση της χρηματοδότησής της.

«Δεν προτίθεμαι να καταργήσω τη χρηματοδότηση της αστυνομίας. Δεν είμαι υποψήφιος για να καταργήσω τη χρηματοδότηση της αστυνομίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με την οικογένεια του αστυνομικού που έχασε την ζωή του.

Επικοινώνησε επίσης με την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, η οποία είχε αναστατωθεί από τις κριτικές του προς την κυβέρνηση του Ισραήλ και τις ερωτήσεις του σχετικά με τον δημοκρατικό σοσιαλισμό. Ο Μαμντάνι είναι ένας φανερός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, υποστηρικτής του κινήματος για μποϊκοτάζ και αποεπένδυση από το Ισραήλ και σφοδρός κριτικός του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαμντάνι αναφέρθηκε στον αγώνα ως μια επιλογή μεταξύ «ολιγαρχίας και δημοκρατίας». Η πανταχού παρουσία του στην προεκλογική εκστρατεία ήταν εμφανής κατά τις τελευταίες ημέρες του αγώνα και κατά την περίοδο που προηγήθηκε του τελευταίου Σαββατοκύριακου της πρόωρης ψηφοφορίας στην πόλη.

Καθώς περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν νωρίς, ο Μαμντάνι ήταν παντού: το πρωί ήταν στην εκκλησία, το μεσημέρι τηλεφωνούσε σε ραδιοφωνικές εκπομπές, σταματούσε σε εθνοτικές σούπερ μάρκετ στα προάστια, εμφανιζόταν σε ζωντανές μεταδόσεις influencer, συμμετείχε σε μια μάχη freestyle rap στην Union Square και ολοκλήρωσε το Σάββατό του με μια γρήγορη περιήγηση στα νυχτερινά κέντρα της πόλης.

Αποτίοντας φόρο τιμής στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ο Μαμντάνι φάνηκε να μην κοιμάται ούτε κι αυτός, σταματώντας σε έξι νυχτερινά κέντρα στο Μπρούκλιν, για να ξανακάνει το ίδιο την τελευταία Κυριακή της πρόωρης ψηφοφορίας. Παρακολούθησε τη λειτουργία στην εκκλησία με τους γονείς του, συνάντησε εθελοντές της εκστρατείας πριν σταματήσει στο περιθώριο του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, πήγε στο Κουίνς για μια συνάντηση με την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ για να υποστηρίξει τους Buffalo Bills και εμφανίστηκε στις κερκίδες του Madison Square Garden για έναν αγώνα των New York Knicks.

Ο Μαμντάνι θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2026. Κληρονομεί μια εξαιρετικά πολύπλοκη πόλη με 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, μια μεγάλη γραφειοκρατία, περίπου 300.000 δημοτικούς υπαλλήλους και έναν προϋπολογισμό 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μαμντάνι θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος Νοτιοασιάτης που κατέχει το αξίωμα αυτό και ένας από τους νεότερους δημάρχους που έχουν εκλεγεί στη σύγχρονη εποχή.