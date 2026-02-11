Ζιζέλ Πελικό: Η στιγμή που ενημερώθηκε για τη φρίκη – “Μου είπαν ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές” (βίντεο)

Για την υπόθεση βιασμού της, η οποία είχε συγκλονίσει όλη την υφήλιο, μίλησε στους New York Times η Ζιζέλ Πελικό.

Υπενθυμίζεται ότι 73χρονη γυναίκα από την Γαλλία έπεσε θύμα βιασμού περίπου 200 φορές με τον σύζυγό της να την ναρκώνει και δεκάδες άνδρες να ασελγούν πάνω της.

Συγκεκριμένα, η Πελικό περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για το γεγονός: «Πήγα να συναντήσω τον αξιωματικό της αστυνομίας και αυτός είχε στο γραφείο του ένα πάκο από φακέλους. Μου είπε “κυρία Πελικό αυτό που θα σας πω δεν θα σας ευχαριστήσει”. Εγώ άρχισα να ανησυχώ και η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά».

Τον ρώτησα “τι συμβαίνει;” και μου είπε “δείτε αυτό τον πάκο” αρχίζοντας να ανοίγει έναν από τους φακέλους και να μου δείχνει μια φωτογραφία. Με ρώτησε “αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη φωτογραφία;” και εγώ δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου γιατί ήμουν με έναν άνδρα που δεν γνώριζα, που με βίαζε. Εγώ είπα “δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα” και σκέφτηκα ότι δεν ήμουν εγώ αυτή.

I sat down with Gisele Pelicot for almost 3 hours in Paris. This Saturday, the first American interview ⁦@nytimes⁩ . An astonishing and deeply moving conversation. pic.twitter.com/7oB2VjQ7lz February 10, 2026

Σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνει λάθος, γιατί δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να δω καλά, και τότε μου έδειξε μια δεύτερη φωτογραφία, που ήταν περίπου η ίδια. Μου την έδειξε και μου είπε “αυτή είστε εσείς”. Εγώ απάντησα “όχι” και άρχισα να έχω αμφιβολίες. Τότε αυτός μου είπε ξανά “αυτό είναι το δωμάτιό σας κυρία Πελικό, αυτά είναι τα φωτιστικά στο κομοδίνο σας, ψάξαμε το σπίτι μας. Αυτά ανήκουν σε εσάς“. Εγώ μούδιασα και το μυαλό μου χάθηκε. Ήθελε να μου δείξει και τα βίντεο αλλά του είπα “όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζιζέλ Πελικό πάγωσε όταν έμαθε ότι πίσω από το μαρτύριό της κρυβόταν ο σύζυγός της: «Ο σύζυγός σας έχει συλληφθεί, δεν θα επιστρέψει στο σπίτι μαζί σας. Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πέσει θύμα βιασμού αρκετές φορές, έχουμε συλλάβει 53 άτομα. Αργότερα έμαθα ότι υπάρχουν και άλλοι 20 ή 30 που δεν έχουν συλληφθεί. Και μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές».

Η Πελικό περιγράφει στη δημοσιογράφο πως αντέδρασε όταν έμαθε την πλήρη αλήθεια. «Εγώ του είπα “αυτό είναι αδύνατο”, ζήτησα ένα ποτήρι νερό γιατί δεν μπορούσα άλλο να μιλήσω. Ήταν παρών και ένας ψυχολόγος, τα είχαν όλα σχεδιασμένα και το μόνο που ήθελα ήταν να πάω στο σπίτι μου γιατί όλα όσα μου είχαν πει ήταν απίστευτα, δεν ήταν αληθινά» καταλήγει η Ζιζέλ Πελικό.

Τα όσα περιέγραψε θα δημοσιευτούν το προσεχές Σάββατο, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Η Χαρά της Ζωής».