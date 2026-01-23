Ζελένσκι: Οι θέσεις της Ουκρανίας είναι σαφείς – Σημαντικό η Ρωσία να θέλει να τερματίσει τον πόλεμο

Το δικό του μήνυμα για τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε μήνυμα του τόνισε ότι ενημερώνεται πλήρως για την πορεία των συζητήσεων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι θέσεις της χώρας του για τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία είναι σαφείς.

«Σήμερα υπάρχουν πολλά καθήκοντα, μεταξύ των οποίων και αυτά της διπλωματικής μας ομάδας. Σχεδόν κάθε ώρα μου αναφέρουν οι Ουκρανοί εκπρόσωποι – βρίσκονται τώρα στα Εμιράτα, όπου σήμερα βρίσκονται οι ουκρανική, αμερικανική και ρωσική αντιπροσωπείες, και έχει ήδη γίνει συζήτηση. Είναι σημαντικό, γιατί εδώ και καιρό δεν έχουν γίνει τέτοιες τριμερείς συναντήσεις. Συζητούν για τους όρους τερματισμού του πολέμου.

Τώρα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μέρος των απαντήσεων από τη Ρωσία, το σημαντικό είναι η Ρωσία να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Οι θέσεις της Ουκρανίας είναι σαφείς. Έχω καθορίσει το πλαίσιο για τον διάλογο για την αντιπροσωπεία μας.

Η αντιπροσωπεία είναι σε συνεχή επικοινωνία – Ρουστέμ Ουμέροφ, Κυρίλλος Μπουδάνοφ, Νταβίντ Αραχάμια, Σεργκέι Κισλίτσα. Αύριο στις διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχουν επίσης ο στρατηγός Γνάτοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, και ο εκπρόσωπος της ΓΥΡ Σκιμπίτσκι. Από το περιεχόμενο των σημερινών διαπραγματεύσεων είναι ακόμη νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα – θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Δεν αρκεί μόνο η επιθυμία της Ουκρανίας να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να επιτύχει πλήρη ασφάλεια – πρέπει να γεννηθεί και στη Ρωσία μια παρόμοια επιθυμία» ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Corriere della Sera: Ο Ζελένσκι παραχωρεί το Ντονμπάς με αντάλλαγμα τα 800 δισ. για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται πρόταση σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μπορούσε να αποδεχθεί την παραχώρηση εδαφικού ελέγχου στο Ντονμπάς.

Ως αντάλλαγμα ζήτησε πακέτο χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέβησαν στο Άμπου Ντάμπι, όπου ξεκίνησαν σήμερα οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από το 2022.

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Κίριλο Μπουντάνοφ, ενώ τη ρωσική πλευρά εκπροσωπούν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ίγκορ Κοστιούκοφ.

Τα τέσσερα αποκαλυπτικά έγγραφα

Οι διαπραγματευτές φέρονται να έχουν μαζί τους τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά έγγραφα που θα μπορούσαν, θεωρητικά, να συγκροτήσουν μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Το πρώτο αποτελεί ένα γενικό κείμενο-πλαίσιο για το σύνολο της συμφωνίας, όπως εξηγεί στην Corriere della Sera ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς. Ακολουθούν τρεις επιμέρους ενότητες, με πλέον πολιτικά ευαίσθητη για τον Ζελένσκι εκείνη που προβλέπει την παραχώρηση στη Ρωσία μέρους του Ντονμπάς και συγκεκριμένα του ελεύθερου τμήματος της περιφέρειας Ντονέτσκ, το οποίο διεκδικεί η Μόσχα.

Ο Πλένκοβιτς διευκρινίζει ότι η παραχώρηση δεν θα πρέπει να γίνει de iure, ώστε να παραμείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης στο μέλλον, αφήνοντας «χώρο και χρόνο» για αλλαγές, σε περίπτωση πολιτικών εξελίξεων στη Ρωσία.

Αντίθετοι οι Ουκρανοί

Για τον Ουκρανό πρόεδρο, μια τέτοια απόφαση ενέχει σοβαρό πολιτικό και στρατηγικό κόστος. Η ουκρανική κοινή γνώμη εμφανίζεται αντίθετη σε οποιαδήποτε απώλεια εδαφών, ενώ η εγκατάλειψη των οχυρώσεων στο Ντονέτσκ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες ρωσικές προελάσεις προς τον Δνείπερο και, εν συνεχεία, προς την Οδησσό.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα στερούσε από την Ουκρανία την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, καθιστώντας τη χώρα εξαρτημένη από τη ρωσική συναίνεση για τις εξαγωγές της.

Το δέλεαρ των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να προσφέρουν δύο βασικά αντισταθμίσματα. Το πρώτο αφορά σχέδιο δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και επανεκκίνηση της ουκρανικής οικονομίας, υπό τον συντονισμό του επικεφαλής του επενδυτικού κολοσσού BlackRock, Λάρι Φινκ.

Το δεύτερο προβλέπει την παροχή αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών και ενδεχόμενη ανάπτυξη δυνάμεων επί του πεδίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ζελένσκι καλείται να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφικού ελέγχου με αντάλλαγμα χρηματοδότηση και δυτικές εγγυήσεις άμυνας

«Είμαι αισιόδοξος. Απομένει μόνο ένα ανοιχτό ζήτημα, το Ντονέτσκ. Έχουν εξεταστεί πολλές εκδοχές, κάτι που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο. Ο Ζελένσκι είναι διαθέσιμος», δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι καμία συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Άλεξ Στουμπ, ανέφερε ότι υπάρχει και έγγραφο που καθορίζει τη «σειρά των βημάτων», σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει πρώτη το Ντονέτσκ.

Την ίδια στιγμή, το σχέδιο ανοικοδόμησης των 800 δισ. δολαρίων παραμένει θεωρητικό, καθώς τα απαιτούμενα κεφάλαια δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί. Επιπλέον, παραμένει αβέβαιο αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας που ενδέχεται να περιλαμβάνουν παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος.

Το ηθικό και πολιτικό δίλημμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταλήγει το δημοσίευμα, παραμένει ανοιχτό.