Ζελένσκι: Οι αρχές του σχεδίου μπορούν να εξελιχθούν σε πιο εμπεριστατωμένες συμφωνίες – Πολλά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Με διάγγελμα του το βράδυ της Τρίτης 25/11 ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

«Σήμερα συνεργαστήκαμε με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα σχετικά με το κείμενο του εγγράφου που εκπονήθηκε με τις ΗΠΑ στη Γενεύη. Οι αρχές αυτού του εγγράφου μπορούν να εξελιχθούν σε πιο εμπεριστατωμένες συμφωνίες. Και αυτό είναι προς το κοινό μας συμφέρον – ώστε η ασφάλεια να είναι πραγματική» αναφέρει ο Ζελένσκι για να προσθέσει:

«Προσβλέπω σε περαιτέρω ενεργή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και τον Πρόεδρο Τραμπ, και πολλά εξαρτώνται από την Αμερική, διότι η αμερικανική δύναμη είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία. Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία! Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν! Και είναι σημαντικό τώρα να διατηρήσουμε την εσωτερική δύναμη, όπως όλοι θέλουμε, ώστε η δύναμή μας στη διπλωματία να αποδώσει. Δόξα στην Ουκρανία!».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε «σήμερα είναι μια δύσκολη και κουραστική μέρα. Από το βράδυ – αναφορές από το στρατό, το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορές από τις περιφέρειες σχετικά με την αντίστασή μας στη ρωσική επίθεση και την αποκατάστασή μας. Η επίθεση ήταν μαζική, και είναι ιδιαίτερα κυνικό το γεγονός ότι η Ρωσία εξαπολύει τέτοιες επιθέσεις, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Αμερική είναι πολύ ενεργή, η Ευρώπη είναι πολύ ενεργή, όπως και οι άλλοι εταίροι μας. Όλοι έχουν την ίδια ατζέντα, μόνο για τη Μόσχα ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας παραμένει η πρώτη προτεραιότητα. Οι επιθέσεις, όπως η σημερινή, το επιβεβαιώνουν. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας να μην ξεχνάμε την πραγματική κατάσταση, να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει εδώ και τώρα, και να αντιδρούμε στις ρωσικές επιθέσεις. Φυσικά, να αντιδρούμε 24/7.

24/7 οι Ουκρανοί εκπρόσωποι συνεργάζονται με την Αμερική και με όσους μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να ληφθούν πραγματικά αποτελεσματικά μέτρα για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Ομοίως, 24/7 κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχει ο στρατός μας, για να έχουν οι άνθρωποι μας τη δυνατότητα να αμυνθούν».

Τέλος, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Κοινοπραξίας των Ενδιαφερόμενων – μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Κιρ Στάρμερ και τον Φρίντριχ Μέρτζ για τη συνδιοργάνωση. Από την Αμερική ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, υπήρχαν σχεδόν 40 συμμετέχοντες: Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα που μας ενώνει όλους είναι ότι πρέπει να συντονίσουμε πολύ ουσιαστικά τη διπλωματία μας, να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα των εταίρων μας, εάν τους αφορά η μία ή η άλλη κίνηση. Και να θυμόμαστε: τώρα δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, να χαλαρώσουμε, δεν πρέπει να χάσουμε την ενότητα, δεν πρέπει. Τώρα πρέπει να αμυνθούμε από τις ρωσικές επιθέσεις, από τις ρωσικές επιδρομές. Πρέπει να εγγυηθούμε τη σταθερότητα της Ουκρανίας. Αυτά είναι συγκεκριμένα και απολύτως αναγκαία καθήκοντα. Χρειαζόμαστε αντιπυραυλική άμυνα. Χρειαζόμαστε αμυντικά πακέτα. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε εταίρο για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα PURL, το οποίο μας επιτρέπει να αγοράζουμε αμερικανικά όπλα, μεταξύ των οποίων και πυραύλους για τα συστήματα «Πάτριοτ».

Χθες το βράδυ η αντιπυραυλική μας άμυνα λειτούργησε καλά – καταρρίφθηκαν πύραυλοι με πτερύγια, καθώς και βαλλιστικοί πύραυλοι και αεροβαλλιστικοί πύραυλοι. Πάνω από 400 επιθετικά drones καταρρίφθηκαν επίσης. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε τους κατάλληλους πόρους και, μαζί με τους εταίρους μας, παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα στο κράτος μας, στην Ουκρανία.

Σήμερα, όμως, υπάρχει μια νέα απόφαση της Ουκρανίας για την επιβολή κυρώσεων, μια σημαντική απόφαση – επιβάλαμε κυρώσεις σε πλοία που μετέφεραν ουκρανικό σιτάρι από τα κατεχόμενα εδάφη. Πενήντα έξι τέτοια πλοία. Αυτή είναι μια νέα κατεύθυνση των κυρώσεών μας, και μέρος από αυτά τα πλοία έχουν ήδη κυρωθεί από τους εταίρους μας, αλλά όχι όλα, και θα αυξήσουμε την πίεση. Κάθε ρωσικό έγκλημα πρέπει να έχει την αντίστοιχη αντίδραση, και οι κυρώσεις είναι η πιο άμεση αντίδραση.

Σήμερα μίλησα ξεχωριστά με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Καγκελάριο της Γερμανίας και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας.

Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία! Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν! Και είναι σημαντικό τώρα να διατηρήσουμε την εσωτερική μας δύναμη, όπως όλοι θέλουμε, ώστε η δύναμή μας στη διπλωματία να αποδώσει».

Τι συζητήθηκε στην συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε σε συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοκλήσης. Της συνάντησης συμπροήδρευσαν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Συνολικά, στη συνάντηση παρευρέθηκαν 40 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Μαζί με τον Αρχηγό του Κράτους, στη συνάντηση συμμετείχε από το Κίεβο η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ραντμίλα Σεκερίνσκα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ουκρανία για την υποστήριξή της και το συντονισμένο έργο της για χάρη της κοινής ασφάλειας.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμμετέχει στις αποφάσεις ασφαλείας σχετικά με την Ουκρανία – αυτή ήταν η θέση μας στη Γενεύη και ήταν πάντα. Η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει στις αποφάσεις ασφαλείας σχετικά με την Ευρώπη και το ίδιο ισχύει για τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, άλλες χώρες και όλους τους άλλους λαούς. Και αυτό είναι απλώς δίκαιο και πραγματικά λειτουργεί», τόνισε ο Πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι μετά τις συναντήσεις και τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Ουκρανία έχει ένα πλαίσιο που ανέπτυξαν οι ομάδες εκεί και είναι έτοιμη να προχωρήσει μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προσωπική συμμετοχή του Προέδρου Τραμπ, με την Ευρώπη, με ηγέτες και όλους τους εταίρους που έχουν τη δύναμη και την ικανότητα να βοηθήσουν.

«Και είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ – υπάρχουν ευαίσθητα σημεία προς συζήτηση, εξακολουθούν να υπάρχουν, και πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών μπορεί να είναι χρήσιμη», τόνισε ο Αρχηγός του Κράτους.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας, η Ουκρανία χρειάζεται αμυντική υποστήριξη και στήριξη σταθερότητας. Είναι επίσης απαραίτητο να διατηρηθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, να κατευθυνθούν επιτέλους τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας και να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο για την ανάπτυξη δυνάμεων αποτροπής από τον Συνασπισμό των Προθύμων στην Ουκρανία με την υπογραφή αντίστοιχου μνημονίου.

«Πάντα εκφράζαμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες της Αμερικής να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Και είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη μιας δίκαιης, αξιοπρεπούς και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία, η οποία θα διαφυλάξει την κυριαρχία της και θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά της», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε επίσης ότι οι αποφάσεις που έχουν συνέπειες για τα συμφέροντα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ απαιτούν την κοινή υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων και συμμάχων στη Συμμαχία. Επιπλέον, είπε, απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη είναι οι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, η οποία αποτελεί μία από τις κύριες αποστολές του Συνασπισμού των Προθύμων.

Ο Κιρ Στάρμερ σημείωσε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη, η Ουκρανία πρότεινε εποικοδομητικές αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις. Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε: είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να καθοδηγούμαστε από τις αρχές ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της στο μέλλον. Η ουκρανική κυριαρχία πρέπει να διατηρηθεί και το ζήτημα της Ουκρανίας και το μέλλον της πρέπει να καθοριστούν από την Ουκρανία.

Ζήτησε επίσης να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία και να συνεχιστεί η εργασία για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα μας στο μέλλον και να ενισχυθεί η ουκρανική αεράμυνα τώρα.

«Η πολυεθνική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελέσει ζωτικό μέρος αυτής της διαδικασίας. Ο στρατός μας, ο οποίος έχει εργαστεί πολύ σκληρά τους τελευταίους μήνες, θα συνεχίσει να εργάζεται για την ετοιμότητα αυτής της δύναμης. Και θα συζητήσουμε επίσης τα επόμενα βήματα με τον αμερικανικό στρατό σχετικά με τον δικό του σχεδιασμό», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Φρίντριχ Μερτς σημείωσε: ένα από τα βασικά καθήκοντα τώρα θα πρέπει να είναι η προσπάθεια να φέρουμε επιτέλους τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Έχουμε τώρα μια θέση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, αλλά η Ρωσία απουσιάζει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επομένως, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ασκήσουμε πίεση σε αυτήν», σημείωσε ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Καγκελάριος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι: Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, Πρόεδρος της Ρουμανίας Νίκουσορ Νταν, Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, Πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ, Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντερίκσεν, Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ, Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, Πρωθυπουργός της Ισλανδίας Κριστρούν Φροστατότιρ, Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λουκ Φρίντεν, Πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σοφ, Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον, Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε, Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο, Πρωθυπουργός της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκολόμπ, Πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα, Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Μιλόικο Σπάιτς, Πρωθυπουργός της Σουηδίας Ούλφ Κρίστερσον, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάια Κάλλας, η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας Ρίτσαρντ Μάρλεϊ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς-Ράντμαν, οι Σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας της Λετονίας και της Ιαπωνίας.

Axios: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Τραμπ την Ημέρα των Ευχαριστιών

Έτοιμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι σύμφωνα με το Axios ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιθανώς κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο αρχηγός του προσωπικού του Ζελένσκι Αντρίι Γέρμακ στο Axios. Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν στις περισσότερες πτυχές του σχεδίου, το οποίο έχει τροποποιηθεί σημαντικά από την αρχική πρόταση των 28 σημείων των ΗΠΑ . Ωστόσο, ο Ζελένσκι θέλει να διαπραγματευτεί το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων με τον ίδιο τον Τραμπ, δήλωσε ο Γερμάκ.

Ο Τραμπ θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για την Ημέρα των Ευχαριστιών το βράδυ της Τρίτης και σχεδιάζει να παραμείνει στο Mar-a-Lago μέχρι την Κυριακή. Ο Γερμάκ είπε ότι θα μπορούσε να έχει συμβολική σημασία η πραγματοποίηση της συνάντησης κοντά στην εορτή.

«Ελπίζω η επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, επειδή… θα βοηθήσει τον Πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική του αποστολή να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Γερμάκ στο Axios σε συνέντευξή του μέσω Zoom την Τρίτη το πρωί.

«Επειδή μπορεί να πει: “Κοιτάξτε, αυτή είναι η επιβεβαιωμένη και συμφωνημένη θέση μας με τους Ουκρανούς. Την υποστηρίζουμε και συνεχίζουμε τώρα να μιλάμε με τους Ρώσους”» πρόσθεσε. Ο Γερμάκ είπε ότι το κύριο χάσμα που έπρεπε να γεφυρωθεί από τους προέδρους ήταν το ζήτημα του εδάφους.