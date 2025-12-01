Ζελένσκι μετά την συνάντηση με Μακρόν: “Να τερματιστεί το συντομότερο ο πόλεμος στην Ουκρανία, θέλουμε διαρκή ειρήνη”

Την συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν σχολίασε σε ανάρτηση του στα social media ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες με τον Μακρόν επικεντρώθηκαν στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι να συμφωνηθούν όροι για μία διαρκή ειρήνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα» , δήλωσε ο Ζελέσνκι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υποδέχθηκε στα σκαλοπάτια του προεδρικού μεγάρου τον ουκρανό ομόλογό του, μία χρονική στιγμή, που η Ουκρανία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου από τη Ρωσία.

Η εβδομάδα που αρχίζει αναμένεται να είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας πριν από τη σύνοδο των υπουργών Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες, ενώ οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ, για την οποία υπάρχουν υποψίες για ενδοτικότητα απέναντι στον Πούτιν, δεν θα θυσιάσει την Ουκρανία ως οχυρό απέναντι τις ρωσικές φιλοδοξίες.

Από χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει συνομιλήσει με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αυτές, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Together with French President @EmmanuelMacron and with the participation of UK Prime Minister @Keir_Starmer, we just spoke with the head of Ukrainian delegation Rustem Umerov and US President’s Special Envoy Steve Witkoff following the Ukraine-U.S. delegations’ meeting in…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

Κρίσιμη βδομάδα για το Ουκρανικό

Η εβδομάδα που αρχίζει αναμένεται να είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ενώ οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ, για την οποία υπάρχουν υποψίες για ενδοτικότητα απέναντι στον Πούτιν, δεν θα θυσιάσει την Ουκρανία ως οχυρό απέναντι τις ρωσικές φιλοδοξίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Κυριακή 30.11.2025, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει συνομιλήσει με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αυτές, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος κατηγορείται για στενές, και οικονομικές-επιχειρηματικές, σχέσεις με τη Ρωσία θα επισκεφθεί τη Μόσχα όπου θα έχει το απόγευμα της Τρίτης συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.