Ζελένσκι: Η παγκόσμια εστίαση στη Μέση Ανατολή «δεν είναι καλή για την Ουκρανία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι ενώ είναι κατανοητό ότι η προσοχή του κόσμου έχει μετατοπιστεί στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση «δεν είναι καλή για την Ουκρανία».

«Δεν υπάρχει τίποτα καλό για την Ουκρανία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή… Είναι κατανοητό ότι η προσοχή του κόσμου στρέφεται στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι καλό για εμάς», λέει ο Ζελένσκι σε φοιτητές στο Παρίσι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο Sciences Po.