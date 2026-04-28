Βενετία: Φωτιά σε σκάφος με έναν τραυματία (Βίντεο)
Βενετία: Φωτιά σε σκάφος με έναν τραυματία (Βίντεο)

Περαστικοί προσπάθησαν να συγκρατήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρες

Βενετία: Φωτιά σε σκάφος με έναν τραυματία (Βίντεο)
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Τρίτης (28/04) ξέσπασε φωτιά σε σκάφος που βρισκόταν στην οδό calle larga Piave στη Βενετία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του.

Σε ένα μικρό σκάφος εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ λίγο πιο πέρα εμφανίστηκε και δεύτερη εστία σε άλλο σκάφος, η οποία όμως δεν επεκτάθηκε σημαντικά. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να επέμβουν άμεσα, προσπαθώντας να συγκρατήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρες μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες δυνάμεις.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά εκδηλώθηκε την ώρα που ο ιδιοκτήτης πραγματοποιούσε εργασίες στο σκάφος. Ο άνδρας υπέστη έγκαυμα στο χέρι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

