Βενετία: Φωτιά σε σκάφος με έναν τραυματία (Βίντεο)
Περαστικοί προσπάθησαν να συγκρατήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρες
Λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Τρίτης (28/04) ξέσπασε φωτιά σε σκάφος που βρισκόταν στην οδό calle larga Piave στη Βενετία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του.
Σε ένα μικρό σκάφος εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ λίγο πιο πέρα εμφανίστηκε και δεύτερη εστία σε άλλο σκάφος, η οποία όμως δεν επεκτάθηκε σημαντικά. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να επέμβουν άμεσα, προσπαθώντας να συγκρατήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρες μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες δυνάμεις.
Intervento all’alba per i #vigilidelfuoco di #Venezia, in fiamme un’imbarcazione ormeggiata in un canale del sestiere di Cannaregio: evitata la propagazione dell’#incendio a strutture e natanti vicini#28aprile pic.twitter.com/uXzhamQCor— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 28, 2026
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά εκδηλώθηκε την ώρα που ο ιδιοκτήτης πραγματοποιούσε εργασίες στο σκάφος. Ο άνδρας υπέστη έγκαυμα στο χέρι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
