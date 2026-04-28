«Ο CEO θα αποφασίσει για το μέλλον του Τζίμι Κίμελ», απαντά η Disney στις απαιτήσεις Τραμπ για απόλυση του δημοσιογράφου

Τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας όρισε η Disney ως πρόσωπο το οποίο θα αποφασίσει για την τύχη του Τζίμι Κίμελ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Disney, Τζέιμς Γκόρμαν, ανακοίνωσε ότι την ευθύνη για το αν θα απολυθεί ο παρουσιαστής από το κανάλι -όπως ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ- την έχει ο διευθύνων σύμβουλος, Τζος Ντ’ Αμάρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι δουλειά του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Walt Disney, Τζος Ντ’ Αμάρο, και της ομάδας του να αποφασίσουν την αντίδραση της ομάδας στη διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC» δήλωσε ο Γκόρμαν, πετώντας ουσιαστικά «το μπαλάκι» στον Αμάρο.

Ο Τραμπ χθες απαίτησε το ABC να απολύσει τον Κίμελ, ενώ η Μελάνια ζήτησε από το κανάλι να πάρει θέση σχετικά μ την σάτιρα του την προηγούμενη ημέρα.

Η απάντηση του Κίμελ

Ο Τζίμι Κίμελ είχε σχολιάσει ότι η Πρώτη Κυρία «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα», μια αναφορά που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το προεδρικό ζεύγος.

Στη συνέχεια, ο ίδιος διευκρίνισε τη θέση του, εξηγώντας πως η φράση του σχετιζόταν με τη μεγάλη ηλικιακή διαφορά μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ.

KIMMEL: "It was a very light roast joke about the fact that he's almost 80 and she's younger than I am. It was not by any…



KIMMEL: “It was a very light roast joke about the fact that he’s almost 80 and she’s younger than I am. It was not by any… pic.twitter.com/6YxyahKZzi— TV News Now (@TVNewsNow) April 28, 2026

Την Τρίτη ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Disney δήλωσε ότι κατά καιρούς οι μεγάλες εταιρείες αντιμετωπίζουν «τέτοιου είδους ζητήματα» που πρέπει να επιλύσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε έναν καταπληκτικό νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον Τζος Ντ’ Αμάρο που είναι παγκόσμιας κλάσης, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί στις περιστάσεις και θα κάνει αυτό που είναι σωστό», δήλωσε επίσης ο Γκόρμαν.