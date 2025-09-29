Ζελένσκι: Η Ουκρανία θέλει αμυντικό “θόλο” με συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε στο περιθώριο του Warsaw Security Forum για την πιθανότητα αμυντικής συνεργασίας με τους ευρωπαίους εταίρους αναφερόμενος στην ρωσική απειλή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ζήτησε να δημιουργηθεί μία κοινή αμυντική “ασπίδα” απέναντι στις ρωσικές εναέριες απειλές που θα προστατεύει την Ουκρανία και την Ευρώπη εν γένει. “Η Ουκρανία θέλει να δημιουργήσει κοινή εναέρια αμυντική ασπίδα για την προστασία από τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει ότι η Ρωσία δοκιμάζει την άμυνα της συμμαχίας με παραβιάσεις του ενάεριου χώρου στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. Το Κίεβο δηλώνει έτοιμο να βοηθήσει με την εμπειρία του στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών.

“Είναι εφικτό. Η Ουκρανία έχει την δυνατότητα να αποκρούσει όλα τα είδη των ρωσικών drones και πυραύλων και αν ενεργήσουμε από κοινού στην περιοχή, θα έχουμε αρκετά όπλα και παραγωγική δυνατότητα” ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Όσον αφορά την στάση του Τραμπ: “Αυτή την στιγμή, η στάση του προέδρου Τραμπ κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά ισορροπημένη και υποστηρίζει τη στάση της Ουκρανίας, αν και αναμφίβολα θέλει να παραμείνει μεσολαβητής ανάμεσα σε εμάς και την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου”, είπε ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι.