Ζελένσκι για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Βασιζόμαστε στην Αμερική»

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Ζελένσκι για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Βασιζόμαστε στην Αμερική»
BLOOMBERG POOL
Θέση για την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα πήρε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το κλειδί είναι ότι αυτή η συνάντηση θα πρέπει να ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των ηγετών σε τριμερή μορφή – Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και ρωσικής πλευράς» ανέφερε ο Ζελένσκι για να προσθέσει:

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική».

