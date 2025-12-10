Ζελένσκι: Έχουμε προετοιμάσει τα 20 βασικά σημεία του θεμελιώδους εγγράφου για τον τερματισμό του πολέμου

Στην παραγωγική συζήτηση που είχε με την πλευρά των ΗΠΑ την Τετάρτη 10/12 στάθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ομάδα του είχε μια παραγωγική συζήτηση με την αμερικανική πλευρά – τον Scott Bessent, τον Jared Kushner και τον Larry Fink. Στην ουσία, αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση της ομάδας που θα εργαστεί πάνω στο έγγραφο για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας.

«Συζητήσαμε τα βασικά στοιχεία για την ανάκαμψη, διάφορους μηχανισμούς και το όραμα για την ανοικοδόμηση. Υπάρχουν πολλά επιτεύγματα που, με τη σωστή προσέγγιση, μπορούν να λειτουργήσουν στην Ουκρανία. Έχουμε ήδη προετοιμάσει την ουκρανική άποψη για τα 20 βασικά σημεία του θεμελιώδους εγγράφου για τον τερματισμό του πολέμου. Η γενική ασφάλεια θα καθορίσει την οικονομική ασφάλεια και θα διαμορφώσει την προστασία του επιχειρηματικού κλίματος.

Συμφωνήσαμε επίσης για τις επόμενες επαφές μεταξύ των ομάδων. Όπως πάντα, από την πλευρά μας δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Εργαζόμαστε για το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την ουσιαστική δουλειά και την υποστήριξή τους» ανέφερε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του προέδρου της Ουκρανίας:

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλία με την αμερικανική πλευρά – τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσαντ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της BlackRock Λάρι Φινκ.

Την ουκρανική πλευρά εκπροσώπησαν: ο Πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική Ολοκλήρωση Τάρας Κάτσκα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίγκα, ο Υπουργός Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Γεωργίας Ολεξίι Σομπολέφ, ο Πρώτος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Κισλίτσια, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Αντρίι Χνάτοφ και ο Σύμβουλος του Υπουργικού Συμβουλίου του Προέδρου της Ουκρανίας, Γραφείο του Προέδρου Ολεξάντρ Μπέβζ.

Ο Αρχηγός του Κράτους σημείωσε ότι αυτή ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη συνάντηση της ομάδας που θα εργαστεί πάνω σε ένα έγγραφο για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας. Οι ομάδες συζήτησαν λεπτομερώς τα βασικά ζητήματα για την ανάκαμψη, τους διάφορους μηχανισμούς και τα οράματα της ανοικοδόμησης. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις που, με τη σωστή προσέγγιση, μπορούν να λειτουργήσουν στην Ουκρανία.

Ξεχωριστά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία έχει ήδη προετοιμάσει την άποψή της για τα 20 βασικά σημεία του θεμελιώδους εγγράφου για τον τερματισμό του πολέμου. Η γενική ασφάλεια είναι αυτή που θα καθορίσει την οικονομική ασφάλεια και θα διαμορφώσει την ασφάλεια του επιχειρηματικού κλίματος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συμφωνήθηκαν επίσης οι ακόλουθες επαφές μεταξύ των ομάδων. Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε: όπως πάντα, δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις από την ουκρανική πλευρά. Η Ουκρανία εργάζεται για αποτελέσματα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του για το ουσιαστικό έργο και την υποστήριξή τους.