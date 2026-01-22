Ζελένσκι: Δριμεία κριτική του Ουκρανού προέδρου στην Ευρώπη από το Νταβός – “Αποφεύγει να αναλάβει δράση”

Πολύ έντονη κριτική άσκησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους ευρωπαίους συμμάχους του από το Νταβός μετά την συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανείς δεν θα ήθελε να ζει έτσι, επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα για εβδομάδες και μήνες – και φυσικά για τέσσερα χρόνια. Κι όμως, έτσι ακριβώς ζούμε σήμερα. Αυτή είναι η ζωή μας» είπε αρχικά στην ομιλία του ο Ζελένσκι. Ο Τραμπ, μετά την συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο, μίλησε για μία “πολύ καλή” συζήτηση, ενώ προηγουμένως είχε τονίσει ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι σε καλό δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόλις πέρυσι εδώ στο Νταβός έκλεισα την ομιλία μου λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να μάθει πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει» είπε στη συνέχεια ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Βρισκόμαστε ακόμα σε μια κατάσταση όπου πρέπει να λέω τα ίδια ακριβώς λόγια», συνέχισε τονίζοντας πως η Ευρώπη δεν έχει χτίσει την δική της πρόταση-απάντηση για μία λύση στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν δεν δικάζεται. Και βρισκόμαστε στον τέταρτο χρόνο του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο άνθρωπος που τον ξεκίνησε όχι μόνο είναι ελεύθερος, αλλά εξακολουθεί να δίνει μάχη για τα παγωμένα του χρήματα στην Ευρώπη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενιαίες ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν «πραγματικά να υπερασπιστούν την Ευρώπη σήμερα».

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως «κανείς δεν βλέπει τη Συμμαχία να δρα».

«Αν ο Πούτιν αποφασίσει να καταλάβει τη Λιθουανία ή να πλήξει την Πολωνία, ποιος θα απαντήσει;» τόνισε. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ των ευρωπαίων συμμάχων κατηγορώντας τους ότι είναι διχασμένοι και περισσότερο απασχολημένοι με το να μην προσβάλλουν ο ένας τον άλλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ευρώπη φαίνεται χαμένη, προσπαθώντας να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει. Αλλά εκείνος δεν θα αλλάξει. Ο πρόεδρος Τραμπ αγαπά ποιος είναι και λέει ότι αγαπά την Ευρώπη, αλλά δεν θα ακούσει την Ευρώπη αν συνεχίσει έτσι».

Τραμπ: «Πολύ καλή η συνάντηση με τον Ζελένσκι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός ήταν «πολύ καλή»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμά του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.

Ο Τραμπ μίλησε εν τάχει στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, για την οποία ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι διήρκεσε μία ώρα.