Ζελένσκι: Ανακοίνωσε συνάντηση το Σάββατο στις ΗΠΑ μεταξύ απεσταλμένων του Κιέβου και Αμερικανών διαπραγματευτών

Απεσταλμένοι του Κιέβου αναμένεται να συναντηθούν το Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές με στόχο την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας που στοχεύει στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η ουκρανική ομάδα, ιδίως το πολιτικό μέρος της ομάδας, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Αναμένουμε μία συνάντηση στις ΗΠΑ αυτό το Σάββατο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό του βιντεοσκοπημένο διάγγελμα, εκτιμώντας πως είναι «καιρός να μπει ένα τέλος» στην «παύση» των διαπραγματεύσεων, που είχαν διακοπεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι συνομιλίες να μπορούν να είναι πραγματικά ουσιαστικές».