Ζαχάροβα: Επίθεση στην συμμαχία των προθύμων με αναφορές σε θεωρίες συνομωσίας – “Μην ξεχάσετε χαρτοπετσέτες και ζάχαρη”

Ένα ιδιαίτερα επιθετικό σχόλιο έκανε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα αναφερόμενη στην συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών αύριο (17/8) με θέμα το ουκρανικό ζήτημα στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν.

Η Ζαχάροβα συμβούλεψε τους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων» να μην ξεχάσουν να φέρουν στην κοινή συνεδρίαση που θα έχουν την Κυριακή τις χαρτοπετσέτες και τα “κουταλάκια για την ζάχαρη”.

Η Ζαχάροβα επισήμανε επισήμανε συγκεκριμένα ότι στις 17 Αυγούστου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της «συμμαχίας των πρόθυμων» σε μορφή τηλεδιάσκεψης. «Μην ξεχάσετε τα χαρτοπετσέτες και τα κουταλάκια για τη ζάχαρη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Ρωσίδα αξιωματούχος αναφέρεται σε ένα βίντεο που έκανε viral ο γνωστός αμερικανός συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς με τον Μακρόν, τον Στάρμερ και τον Μέρτς, που γυρίστηκε σε τρένο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο Κίεβο. Στο βίντεο, διακρίνεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, να μαζεύει βιαστικά ένα μικρό λευκό χαρτί από το τραπέζι. DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h May 11, 2025

Το γεγονός αυτό προκάλεσε ποικίλες θεωρίες στα κοινωνικά δίκτυα με ορισμένους χρήστες, φιλικά προσκείμενους προς τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, να ισχυρίζονται ότι οι τρεις άνδρες είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης. When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr— Élysée (@Elysee) May 11, 2025

Ωστόσο φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας, όπως αυτά που τράβηξαν τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και AP, έδειξαν ότι το «μυστηριώδες φακελάκι με τη λευκή σκόνη» ήταν στην πραγματικότητα ένα τσαλακωμένο χαρτομάντιλο, το οποίο βρισκόταν στο τραπέζι πριν ο Κιρ Στάρμερ και οι κάμερες φτάσουν στην καμπίνα όπου ήδη κάθονταν ο Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς.