Ζαχάροβα: «Τρελάθηκαν» τα δυτικά ΜΜΕ με το κόκκινο χαλί που στρώθηκε στον πρόεδρο της Ρωσίας

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης βρίσκονται σήμερα σε «κατάσταση παραφροσύνης», στα όρια της «απόλυτης τρέλας», σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, μετά την υποδοχή του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Επί τρία χρόνια μιλούσαν για την απομόνωση της Ρωσίας, και σήμερα είδαν το κόκκινο χαλί που στρώθηκε για την υποδοχή του ρώσου προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram.