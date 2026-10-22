Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας: “Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων”

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η κύρωσή του από τη Βουλή της Λιβύης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μνημόνιο υπεγράφη βάσει του διεθνούς δικαίου, «λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα και των δύο χωρών», ενώ σημειώνεται πως «η νομική ισχύς του δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων».

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Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 υπογράφηκε βάσει του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα και των δύο χωρών.

Η οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα των σχετικών παράκτιων κρατών και η νομική ισχύς αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων.

Η χώρα μας θα συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας».