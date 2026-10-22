ΤτΕ: Ενισχύεται η ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών, παρά την αύξηση των «κόκκινων» δανείων

Επιδείνωση τόσο στην κεφαλαιακή επάρκεια, όσο και στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών, παρά την αύξηση της κερδοφορίας τους, διαπιστώνει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το πρώτο εξάμηνο του 2026 που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ).

Παρά ταύτα, η ΤτΕ διαπιστώνει ότι διατηρείται η θετική πορεία των θεμελιωδών μεγεθών του τραπεζικού τομέα, ενισχύοντας περαιτέρω την ανθεκτικότητά του σε ενδεχόμενες διαταραχές.

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Σύμφωνα με την έκθεση, παρόλο που το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υποχώρησαν σε 14,8% τον Ιούνιο του 2026, από 15,4% τον Δεκέμβριο του 2025 και σε 19,6% από 19,8% αντιστοίχως. Παράλληλα, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων παρουσίασε οριακή επιδείνωση. Τον Ιούνιο του 2026 ο λόγος των «κόκκινων» δανείων προς το σύνολο των δανείων σε ατομική βάση, διαμορφώθηκε σε 3,4%, έναντι 3,3% τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα συνδέονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις, την άνοδο των διεθνών τιμών των προϊόντων ενέργειας, το ενδεχόμενο απότομης ανατιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, καθώς και την ταχεία ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής (frontier AI models).

Όπως διαπιστώνει η ΤτΕ. «η εύρωστη χρηματοοικονομική θέση των ελληνικών τραπεζών, τους επιτρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν τις επενδύσεις και τη διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της παροχής νέων πιστώσεων. Ωστόσο, οι τρέχουσες προκλήσεις δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρήσουν την ανθεκτικότητά τους και να επενδύσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αναδυόμενους κινδύνους και ενδεχόμενες διαταραχές».

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στα επιμέρους χαρακτηριστικά, το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν θετικά τα έσοδα από κύριες τραπεζικές εργασίες (δηλαδή τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), τα οποία αυξήθηκαν κατά 8,3% σε ετήσια βάση. Αρνητικά συνέβαλαν η μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και η αύξηση των λειτουργικών δαπανών.