Η Ντόχα προειδοποιεί για μια “παγωμένη σύγκρουση” στον Κόλπο εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Το Κατάρ προειδοποίησε σήμερα ενάντια σε μια «παγωμένη σύγκρουση» στον Κόλπο, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια συμφωνία για τον τερματισμού του πολέμου φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

«Δεν θέλουμε να δούμε σύντομα επανέναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή· δεν θέλουμε να δούμε μια παγωμένη σύγκρουση» που να αναζωπυρώνεται με κάθε πολιτικό πρόσχημα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών, Μαζέντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι εξετάζει μια νέα πρόταση από την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που παραμένει επί της ουσίας κλειστά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον – Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 8 Απριλίου.

«Θέλουμε να δούμε αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανησυχίες μας στην περιοχή και πέρα από αυτήν», πρόσθεσε ο Ανσάρι.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον γειτονικών του χωρών στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη στόχευσε αμερικανικά συμφέροντα καθώς και εγκαταστάσεις υποδομών – διυλιστήρια πετρελαίου, συγκροτήματα φυσικού αερίου και πετροχημικά εργοστάσια.