Εφιαλτικές μαρτυρίες για το ράντσο του Έπσταιν: “Νάρκωναν νεαρούς και τους βίαζαν” – Καταγγελίες για δολοφονίες και αρπαγές βρεφών

Πραγματικά σοκαριστικές είναι οι νέες αποκαλύψεις για το ράντσο του Τζέφρι Έπσταιν στο Νέο Μεξικό με μαρτυρίες που περιγράφουν ακραία κακοποίηση γυναικών, ανδρών και παιδιών.

Το νέο ρεπορτάζ της New York Post φέρνει στο φως σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης Έπσταιν καθώς πολλά νεαρά άτομα φέρονται να ναρκώθηκαν και να κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στο απομονωμένο κτήμα. Μάλιστα, οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ακόμη και ισχυρισμούς για δολοφονίες και αρπαγή βρεφών από τις μητέρες τους.

Η βουλευτής των ΗΠΑ Melanie Stansbury, μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes Australia», αποκάλυψε πως ένας άνδρας κατήγγειλε ότι μεταφέρθηκε στο ράντσο, όπου του χορηγήθηκαν ουσίες που τον άφησαν ανήμπορο να αντιδράσει. Ο ίδιος τόνισε ότι είχε ακόμη τις αισθήσεις του και είδε πολλούς νεαρούς άνδρες να βιάζονται.

«Περιέγραψε με λεπτομέρειες μια σκηνή όπου πολλοί νεαροί άνδρες βιάστηκαν μπροστά του, ενώ ο ίδιος ήταν υπό την επήρεια ουσιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο Έπσταϊν και η συνεργός του Γκίσλεϊν Μάξγουελ λειτουργούσαν ως «κατ’ εξακολούθηση κακοποιητές» και «υπερ-αρπακτικά».

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτεταμένη έρευνα για το Zorro, η πρώτη μεγάλης κλίμακας από το 2019, όταν ο Έπσταϊν πέθανε σε κελί φυλακής στο Μανχάταν μετά τη σύλληψή του για trafficking ανηλίκων.

Η έρευνα αναζωπυρώθηκε και από παλαιότερες ανώνυμες καταγγελίες που έκαναν λόγο για γυναίκες που στραγγαλίστηκαν κατά τη διάρκεια βίαιων σεξουαλικών πρακτικών και θάφτηκαν στο ράντσο, ισχυρισμοί που επανήλθαν στο προσκήνιο με τη δημοσιοποίηση φακέλων του FBI.

«Οι συγκεκριμένες καταγγελίες ταιριάζουν με ένα ευρύτερο μοτίβο κακοποίησης και trafficking», σημείωσε η Stansbury, προσθέτοντας πως εκατοντάδες γυναίκες έχουν μιλήσει για εξαιρετικά σκοτεινές εμπειρίες.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της Chauntae Davies, η οποία περιέγραψε τη ζωή της στο ράντσο ως μια συνεχή κατάσταση φόβου.

«Ένιωθα σαν ποντίκι σε παγίδα, κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, περιμένοντας να χτυπήσει η πόρτα και να μου πουν ότι ο Τζέφρι είναι έτοιμος για το “μασάζ” του», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως αυτό σήμαινε εξαναγκαστική σεξουαλική κακοποίηση.

Η ίδια μίλησε επίσης για περιστατικά όπου κορίτσια ξυπνούσαν με γιατρούς από πάνω τους, χωρίς να γνωρίζουν τι ιατρικές διαδικασίες είχαν προηγηθεί.

Το ράντσο – κολαστήριο, σύμφωνα με τη Davies, ήταν ένα απομονωμένο και ανατριχιαστικό μέρος, «τεράστιο, σιωπηλό και χαμένο στη μέση του πουθενά», γεγονός που ενίσχυε το αίσθημα φόβου.

Ανατριχιαστικές είναι και οι καταγγελίες περί γέννησης βρεφών στο ράντσο και αρπαγής τους. «Θυμάμαι συζητήσεις για τη δημιουργία του “του τέλειου μωρού” από το “τέλειο γενετικό υλικό”», είπε, επαναφέροντας στο προσκήνιο θεωρίες ότι ο Έπσταϊν σχεδίαζε τη δημιουργία μιας «ανώτερης φυλής».

Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, το ράντσο δεν ερευνήθηκε ποτέ πλήρως, καθώς το 2019 οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να μην προχωρήσουν σε έρευνα λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.