Κίεβο: Ένοπλος ταμπουρώθηκε και πυροβόλησε σε σούπερ μάρκετ – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 10 τραυματίες
Συναγερμός στις Αρχές
Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, και στη συνέχεια οχυρώθηκε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.
«Μια ειδική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη σύλληψη του άνδρα που ξεκίνησε τους πυροβολισμούς και βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ», δήλωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram για το περιστατικό στην περιοχή Χολοσίεβσκι της πρωτεύουσας.
«Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί δύο νεκροί στην περιοχή Γκολόσιεβσκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικό προσωπικό, έχουν ήδη νοσηλευτεί 10 άτομα (μεταξύ των οποίων ένα παιδί) ως αποτέλεσμα πυροβολισμών σε δρόμο της περιοχής Γκολόσιεβσκι. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του συνεχίζεται».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις