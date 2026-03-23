WSJ: Χιλιάδες πεζοναύτες φτάνουν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή

Στο γεγονός ότι χιλιάδες πεζοναύτες των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή 27/3 αναφέρεται σε δημοσίευμα της η Wall Street Journal (WSJ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα το Πεντάγωνο απέστειλε περίπου 2.200 έως 2.500 πεζοναύτες από την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (11th MEU), μαζί με το αμφίβιο γκρουπ του USS Boxer, προκειμένου να μπορέσει να ενισχυθεί η αμερικανική δύναμη στην περιοχή.

Παράλληλα, αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων μέσα σε μία εβδομάδα, μετά την άφιξη του USS Tripoli από την Ιαπωνία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Μέμφις έδωσε διορία πέντε ημερών στο Ιράν καθώς ισχυρίστηκε ότι διεξάγονται «πολύ παραγωγικές συνομιλίες» με Ιρανούς αξιωματούχους, αν και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε επίσημα οποιαδήποτε απευθείας επαφή.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως το Πεντάγωνο εξετάζει την κατάληψη του νησιού Kharg (τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν) για να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να σταματήσει τον αποκλεισμό των Στενών.