Washington Post «Το γνώριζε το Βατικανό, αρνήθηκε το καταφύγιο Πούτιν» – Το παρασκήνιο της σύλληψης του Μαδούρο

Το παρασκήνιο της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ μεταφέρει με ανάρτησή της η Washington Post.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει μεταξύ άλλων για αυτή την εξέλιξη γνώριζε το Βατικανό, ενώ στέκεται και στον ρόλο της Ρωσίας και του Κατάρ.

«Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν, δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πάπα και μακροχρόνιος διπλωματικός μεσολαβητής, κάλεσε επειγόντως τον Μπράιαν Μπερτς, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, για να πιέσει για λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια της Αμερικής στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που έλαβε η Washington Post.

Θα στοχεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο τους εμπόρους ναρκωτικών, ρώτησε, ή μήπως η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωκε πραγματικά την αλλαγή καθεστώτος; Ο Νικολάς Μαδούρο έπρεπε να φύγει, παραδέχτηκε ο Παρόλιν, σύμφωνα με τα έγγραφα, αλλά προέτρεψε τις ΗΠΑ να του προσφέρουν μια διέξοδο.

Επί μέρες, ο Ιταλός καρδινάλιος με επιρροή ζητούσε πρόσβαση στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως δείχνουν τα έγγραφα, απεγνωσμένος να αποτρέψει την αιματοχυσία και την αποσταθεροποίηση στη Βενεζουέλα. Στη συνομιλία του με τον Μπερτς, σύμμαχο του Τραμπ, ο Παρολίν είπε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να χορηγήσει άσυλο στον Μαδούρο και παρακάλεσε τους Αμερικανούς να δείξουν υπομονή ώστε να ωθήσουν τον ισχυρό άνδρα προς αυτή την προσφορά.

«Αυτό που προτάθηκε στον [Μαδούρο] ήταν να φύγει και να μπορεί να απολαύσει τα χρήματά του», δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει τη ρωσική προσφορά. «Μέρος αυτού του αιτήματος ήταν ότι ο [Πρόεδρος Βλαντιμίρ] Πούτιν θα εγγυόταν την ασφάλεια».

Αλλά δεν έμελλε να συμβεί. Μια εβδομάδα αργότερα, ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα απαγχονίζονταν από τις αμερικανικές δυνάμεις ειδικών δυνάμεων σε μια επιδρομή που σκότωσε περίπου 75 άτομα και θα μεταφέρονταν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών» αναφέρει αρχικά για να προσθέσει:

«Η προηγουμένως μη αναφερθείσα συνάντηση στην Πόλη του Βατικανού ήταν μία από τις πολλές αποτυχημένες προσπάθειες —από τους Αμερικανούς και τους μεσάζοντες, τους Ρώσους, τους Καταριανούς, τους Τούρκους, την Καθολική Εκκλησία και άλλους— να αποτρέψουν μια αυξανόμενη διπλωματική κρίση και να βρουν ασφαλές καταφύγιο για τον Μαδούρο πριν από την αμερικανική επιδρομή του Σαββάτου για τη σύλληψή του.

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι αποκαλύφθηκαν τμήματα μιας εμπιστευτικής συνομιλίας που δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο της ίδιας της συνομιλίας, η οποία έλαβε χώρα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Βατικανού σε ανακοίνωσή του στην εφημερίδα The Post. Ο εκπρόσωπος του Μπερτς παρέπεμψε ερωτήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Αυτή η ιστορία βασίζεται σε συνεντεύξεις με σχεδόν 20 άτομα, πολλά από τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες συνομιλίες και πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις εκτεταμένες παγκόσμιες προσπάθειες για να οδηγηθεί ο Μαδούρο στην εξορία και να αποφευχθεί η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, καθώς και την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να συνεργαστεί με τον νυν αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, αντί για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης που η Ουάσινγκτον υποστήριζε εδώ και καιρό.

Οι εβδομάδες και οι μήνες που προηγήθηκαν εκείνης της ημέρας περιλάμβαναν χαμένες ευκαιρίες για τον Μαδούρο, έναν πρώην οδηγό λεωφορείου και έναν από τους τελευταίους «caudillos» της Λατινικής Αμερικής, ο οποίος φαινόταν να μην γνωρίζει πόσο επικίνδυνη είχε γίνει η θέση του. Η απόρριψη πολλαπλών πιθανών διαβάσεων, ακόμη και όταν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία άρχισαν να χτυπούν σκάφη που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενέτειναν τη ρητορική τους εναντίον της κυβέρνησής του, τελικά σφράγισαν τη μοίρα του.

Οι προσπάθειες να βρεθεί μια διέξοδος για τον Μαδούρο συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα λάμβανε μια τελευταία προειδοποίηση λίγες μέρες πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψή του, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την προσφορά. Αλλά ο αυτοκράτορας αρνήθηκε να υποχωρήσει.

«Δεν δεχόταν τη συμφωνία», είπε ένα άλλο γνωστό άτομο. «Απλώς θα καθόταν εκεί και θα παρακολουθούσε τους ανθρώπους να δημιουργούν κρίση». Όλο αυτό το διάστημα, οι ΗΠΑ εστίαζαν σε ένα σχέδιο για τον διάδοχό του, κλίνοντας προς την δεύτερη υποψήφια του Μαδούρο – την Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Ήταν μια εντυπωσιακή στροφή στροφής για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας είχε επιβάλει κυρώσεις στην Ροντρίγκεζ και τον ισχυρό αδελφό της, Χόρχε, οι οποίοι θεωρούνταν στην Ουάσινγκτον εκείνη την εποχή ως εναλλάξιμα μέλη της κυβερνώσας κλίκας του Μαδούρο.

Αλλά μια πιο ρεαλιστική άποψη άρχισε να επικρατεί, καθώς ηγετικά μέλη της κυβέρνησης αμφισβήτησαν την ικανότητα της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάντο να κερδίσει με επιτυχία τον στρατό και άλλες βάσεις εξουσίας που ελέγχονταν από τους οπαδούς του αείμνηστου Ούγκο Τσάβες, ιδρυτή του σοσιαλιστικού κράτους της χώρας.

Η σκέψη του Τραμπ επηρεάστηκε εν μέρει από μια πρόσφατη απόρρητη αξιολόγηση της CIA, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιστοί στον Μαδούρο θα ήταν πιο επιτυχημένοι στη διοίκηση μιας κυβέρνησης μετά τον Μαδούρο από την Ματσάδο και την ομάδα της, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και άτομο που γνωρίζει το θέμα. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal , διαπίστωσε ότι η Ματσάδο θα δυσκολευόταν να ξεπεράσει τις φιλοκαθεστωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και μεταφέρθηκε στον Τραμπ από τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Λίγο αργότερα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο Τραμπ κατέληξε στον Ροντρίγκεζ ως διάδοχο του Μαδούρο, κατόπιν σύστασης των κορυφαίων αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Για χρόνια, η Ροντρίγκεζ είχε μια δημόσια εικόνα ως φλογερή Τσαβίστα, αλλά σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ιδιαίτερα με εκπροσώπους πετρελαίου των ΗΠΑ, έδειχνε εντελώς διαφορετικό άτομο. «Δεν ήταν αντιαμερικανίδα. Είχε ζήσει ακόμη και στη Σάντα Μόνικα» στα φοιτητικά της χρόνια, είπε ένα άτομο που είχε επανειλημμένες συζητήσεις μαζί της. «Ήταν το πιο διαφορετικό πράγμα από μια ιδεολόγο».

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ροντρίγκεζ γνώριζε το σχέδιο των ΗΠΑ για την απομάκρυνση του Μαδούρο. Και η κυβέρνηση Τραμπ δεν της είπε ότι είχε γίνει το φαβορί για να πάρει τη θέση του, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Θα ήταν «εξαιρετικά επικίνδυνο για εμάς να ανακοινώσουμε οτιδήποτε πριν από την επιχείρηση», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Μαδούρο, από την πλευρά του, φάνηκε να παρερμηνεύει συστηματικά τα μηνύματα από την Ουάσινγκτον. Πίστευε ότι μια τηλεφωνική κλήση που είχε τον Νοέμβριο με τον Τραμπ πήγε «καλά», είπε ένα άτομο που γνώριζε τον τρόπο σκέψης του, ενώ στην πραγματικότητα του έλεγαν ότι ο χρόνος του είχε τελειώσει: «Ο πρόεδρος είπε ότι μπορείς να ακολουθήσεις τον εύκολο ή τον δύσκολο δρόμο», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ μάλιστα κάλεσε τον Βενεζουελάνο ομόλογό του στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει, προσφέροντας ασφαλή διέλευση ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν τα θέματα αυτοπροσώπως. Ο Μαδούρο τον απέρριψε. Υπολόγισε ότι οι Δημοκρατικοί θα κέρδιζαν τις ενδιάμεσες εκλογές, ότι ο Τραμπ θα ήταν περιορισμένος – και ότι θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία. «Ήταν εκεί έξω και χόρευε», είπε το άτομο. «Όχι πια».

Ρωσία και Βατικανό

«Το Βατικανό αποτελεί εδώ και καιρό ένα φράγμα στον τροχό των διεθνών διαπραγματεύσεων με την απομονωμένη κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Πριν από μια δεκαετία, η Αγία Έδρα προσπάθησε και απέτυχε να καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του Μαδούρο και της διασπασμένης αντιπολίτευσης. Πιο πρόσφατα, το Βατικανό είχε επιδιώξει διάλογο με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μέσω των ανώτερων κληρικών του στη χώρα, και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ είχε προειδοποιήσει τους Αμερικανούς κατά της χρήσης βίας.

«Πιστεύω ότι η βία δεν φέρνει ποτέ τη νίκη», δήλωσε ο Λέο τον Νοέμβριο, αφού ανέφερε αναφορές για αμερικανικά πολεμικά πλοία που κινούνται προς τη Βενεζουέλα. «Το κλειδί είναι να επιδιώξουμε διάλογο».

Ο Παρόλιν, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει παπικός νούντσιος — ή πρέσβης του Βατικανού — στο Καράκας, είχε έντονο ενδιαφέρον για τη Βενεζουέλα. Είχε επίσης διατελέσει μεσολαβητής με την κυβέρνηση Τραμπ στο παρελθόν για την Ουκρανία και τη Ρωσία, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Η Βενεζουέλα αποτελεί σημαντικό προπύργιο για τη Μόσχα στη Λατινική Αμερική . Όταν ο Τσάβες ανήλθε στην εξουσία το 1999, η Βενεζουέλα πραγματοποίησε σημαντικές αγορές ρωσικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, μαχητικών αεροσκαφών Sukhoi και πυραύλων εδάφους-αέρος. Η Ρωσία προσέφερε επίσης σημαντικά δάνεια στο Καράκας, παρείχε οικονομικές βάσεις για να βοηθήσει τη χώρα να αντέξει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και παραμένει παράγοντας στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Στη συνάντησή του στις 24 Δεκεμβρίου με τον Μπερτς, σύμφωνα με τα έγγραφα που έλαβε η εφημερίδα The Post, ο Παρολίν δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να δεχτεί τον Μαδούρο. Μοιράστηκε επίσης αυτό που περιγράφεται στα έγγραφα ως «φήμη»: ότι η Βενεζουέλα είχε γίνει «στημένο κομμάτι» στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και ότι «η Μόσχα θα εγκατέλειπε τη Βενεζουέλα εάν ήταν ικανοποιημένη με την Ουκρανία».

Οι αναλυτές λένε ότι η Ρωσία είχε ήδη μειώσει την υποστήριξή της προς τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια, καθώς η εστίασή της μετατοπίστηκε στον πόλεμο της διπλανής πόρτας. Τα δάνεια για να βοηθηθεί η Βενεζουέλα να αγοράσει ρωσικά όπλα σταμάτησαν ουσιαστικά το 2018. Όταν ο Μαδούρο επισκέφθηκε τη Μόσχα τον Μάιο, υπέγραψε μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τον Πούτιν, αλλά η σχέση θεωρήθηκε από τους περισσότερους παρατηρητές ως περισσότερο ιδεολογική παρά ουσιαστική.

Η προφανής προσφορά της Ρωσίας να χορηγήσει άσυλο στον πρόεδρο της Βενεζουέλας ήρθε εν μέσω ευρύτερων προσπαθειών της Μόσχας να επαναφέρει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή συμφωνία για την Ουκρανία.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Παρόλιν είπε στον Μπερτς ότι πίστευε ότι ο Μαδούρο ήταν πρόθυμος να παραιτηθεί μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2024, τις οποίες πιστευόταν ευρέως ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας είχε κλέψει . Αλλά τότε πείστηκε από τον Ντιοσντάδο Καμπέλο, τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών του, ότι κάτι τέτοιο θα του κόστιζε τη ζωή του. Ο Παρόλιν είπε ότι ο Μαδούρο θα δίσταζε να φύγει χωρίς την υποστήριξη του στενού του κύκλου, σύμφωνα με τα έγγραφα, και πιθανότατα ανησυχούσε για την εγκατάλειψη των κορυφαίων υπολοχαγών του, ιδίως του Ροντρίγκεζ και του Καμπέλο.

Ωστόσο, το άτομο που γνωρίζει τη ρωσική προσφορά δήλωσε ότι η Μόσχα ήταν επίσης πρόθυμη να χορηγήσει άσυλο και στους άλλους ανώτερους Βενεζουελάνους και φαινόταν ότι ο Μαδούρο απλώς τον παρακολουθούσε, πιστεύοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα ενεργούσαν. «Νομίζω ότι ήταν αλαζονεία», είπε αυτό το άτομο.

Ένας άλλος παράγοντας μπορεί επίσης να έπαιξε ρόλο. Η εκτίμηση ορισμένων στην Ουάσινγκτον ήταν ότι ο Μαδούρο δεν θα πήγαινε ποτέ στη Ρωσία επειδή ήταν πολύ περιοριστική – και δεν θα είχε πρόσβαση στα χρήματα από το εμπόριο χρυσού της Βενεζουέλας που πιστεύεται ότι έχει κρύψει στο εξωτερικό, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Παρόλιν άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ορίσουν προθεσμία για την αποχώρηση του Μαδούρο από τη χώρα, σύμφωνα με τα έγγραφα, και να παράσχουν διαβεβαιώσεις για την οικογένειά του. Ο καρδινάλιος εξέφρασε την «πολύ, πολύ, πολύ αμηχανία του για την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το τελικό σχέδιο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα», αναφέρουν τα έγγραφα. Απηύθυνε έκκληση για υπομονή, προσοχή και αυτοσυγκράτηση. Αλλά ο Λευκός Οίκος είχε σταματήσει να περιμένει».

Μια νέα επιλογή για την ηγεσία της Βενεζουέλας

Η Ροντρίγκεζ, κόρη ενός αριστερού που πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας, ήταν μια μακροχρόνια ανώτερη σοσιαλίστρια που ανήλθε στις υψηλότερες βαθμίδες υπό τον Μαδούρο και έγινε μια απαραίτητη προσωπικότητα στον στενό κύκλο του.

Ως υπουργός Πετρελαίου, υπηρέτησε ως υψηλόβαθμη απεσταλμένη σε ευαίσθητες ξένες αποστολές στην Τουρκία και το Κατάρ και έγινε αξιόπιστος εταίρος για πετρελαϊκά συμφέροντα και άλλους ξένους επενδυτές στη Βενεζουέλα — ακόμη και όταν βοήθησε τον Μαδούρο να οικειοποιηθεί τη δημοκρατία και να εδραιώσει την αυταρχική του διακυβέρνηση.

Ο Ροντρίγκεζ άρχισε να κερδίζει την εμπιστοσύνη ορισμένων στην επιχειρηματική κοινότητα του Καράκας τα τελευταία χρόνια, μεταρρυθμίζοντας την οικονομία, βελτιώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία και συνεργαζόμενος με μια ομάδα νέων — συμπεριλαμβανομένων οικονομολόγων από την κυβέρνηση του Ραφαέλ Κορέα όταν ήταν πρόεδρος του Ισημερινού.

Δέχτηκε αντιδράσεις από το εσωτερικό της κυβέρνησης Μαδούρο για τις μεταρρυθμίσεις της, ιδίως από την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες και από τους σκληροπυρηνικούς στο κατεστημένο των Τσαβιστών, οι οποίοι είχαν επωφεληθεί από την εδραιωμένη δομή εξουσίας της χώρας.

Αξιωματούχοι της Chevron, της μόνης αμερικανικής εταιρείας στην οποία η Ουάσινγκτον είχε επιτρέψει να λειτουργεί στη Βενεζουέλα εν μέσω αμερικανικών κυρώσεων, συναντιόντουσαν μηνιαίως με τη Ροντρίγκεζ και μιλούσαν θετικά γι’ αυτήν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ακόμη και υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, δήλωσε πρώην Αμερικανός διπλωμάτης. Το μοντέλο της Chevron λειτουργούσε, όπως ενημερώθηκαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι από εκπροσώπους της εταιρείας, και η Ροντρίγκεζ ικανοποιούσε τις επιθυμίες τους.

Όταν ρωτήθηκε για κάποιο σχόλιο, εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε ότι η εταιρεία δεν είχε καμία προειδοποίηση για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και δεν συμμετείχε σε καμία συζήτηση με αξιωματούχους της κυβέρνησης σχετικά με τη διακυβέρνηση μιας Βενεζουέλας μετά την πτώση του Μαδούρο.

Οι επιχειρηματίες της Βενεζουέλας άρχισαν να πιέζουν τον Ροντρίγκεζ ως ένα άτομο που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας πολιτικής μετάβασης. «Αυτή η συναίνεση φαίνεται να έχει γίνει αποδεκτή στην Ουάσινγκτον», σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την κυβέρνηση Μαδούρο.

Ο αντιπρόεδρος είχε επίσης αναδειχθεί σε αποτελεσματικό διευθυντή στις συνομιλίες με το Κατάρ, ένα άλλο μέλος του ΟΠΕΚ και βασικό μεσάζοντα με τη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια.

Το Κατάρ είχε «μεγάλη απογοήτευση» με τον Μαδούρο, ο οποίος θα αγνοούσε πράγματα στα οποία συμφώνησαν οι διαπραγματευτές του, σύμφωνα με αξιωματούχο του Μπάιντεν που γνώριζε τις συνομιλίες. Η εκτίμηση του Κατάρ ήταν ότι αν η Ροντρίγκεζ «πει ότι θα κάνει κάτι, θα γίνει». Οι Καταριανοί «αναγνώρισαν ότι η Ντέλσι θα έπρεπε να κυβερνήσει τη χώρα πριν από οποιονδήποτε άλλον» αν ο Μαδούρο αποχωρούσε, είπε ο πρώην αξιωματούχος.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Κατάρ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Στις αρχές του περασμένου έτους, ο προεδρικός απεσταλμένος του Τραμπ για ειδικές αποστολές, Ρίτσαρντ Γκρένελ, ανέλαβε ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Βενεζουέλα, άλλοτε με τη βοήθεια του Κατάρ και άλλοτε απευθείας με τον αδελφό του Ροντρίγκεζ, Χόρχε Ροντρίγκεζ, ψυχίατρο, πρώην υπουργό Πληροφοριών και νυν πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας. Σε αυτές τις συνομιλίες, η Βενεζουέλα απέρριψε επανειλημμένα τις προτάσεις των ΗΠΑ για την αποχώρηση του Μαδούρο από την εξουσία, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Σε κάποιο σημείο, οι Βενεζουελανοί υπέδειξαν ότι ο Μαδούρο θα μπορούσε να παραιτηθεί και να παραμείνει στη χώρα ενώ ο Ροντρίγκεζ θα αναλάμβανε τα ηνία, είπε το άτομο, αλλά δεν ήταν ποτέ μια «συγκεκριμένη» πρόταση. Και μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, έγινε σαφές ότι ο Ρούμπιο -ένας αντίπαλος της Βενεζουέλας και του Γκρένελ, ο οποίος πάντα προτιμούσε την πίεση έναντι των διαπραγματεύσεων- αναλάμβανε τον φάκελο της Βενεζουέλας. Ο Γκρένελ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο στις 2 Οκτωβρίου, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ και οι κορυφαίοι βοηθοί του συζήτησαν πώς αλλιώς θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στον Μαδούρο, πέρα ​​από τις επιθέσεις με σκάφη που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 100 ανθρώπους στην Καραϊβική και τον Ανατολικό Ειρηνικό.

Ο Τραμπ χειροκρότησε τις διπλωματικές προσπάθειες του Γκρένελ να πείσει τον Μαδούρο να παραιτηθεί, αλλά είπε ότι ήρθε η ώρα για στρατιωτική δράση, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τους επόμενους μήνες, το Κατάρ έλαβε πολλά αιτήματα από τη Βενεζουέλα για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την επικοινωνία, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν ενδιαφερόταν.

Ανεπίσημοι απεσταλμένοι κάλυψαν το κενό. Μεταξύ αυτών ήταν ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος Τζόεσλι Μπατίστα, ο οποίος έφτασε στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, στα τέλη Νοεμβρίου με αποστολή να πείσει τον Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία.

Μεταξύ των σημείων που συζητήθηκαν εκείνη την ημέρα ήταν ένα σχέδιο παραίτησης του προέδρου, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση. Στον Μαδούρο δόθηκε μια προσφορά να εξοριστεί στην Τουρκία ή σε άλλη χώρα που θα το έκανε, δήλωσαν δύο από τα άτομα. Η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Μια πιθανή συμφωνία ασύλου για τον Μαδούρο στην Τουρκία ήταν σε εξέλιξη τουλάχιστον από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των «εγγυήσεων» ότι δεν θα εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλά ο πλέον φυλακισμένος πρώην ηγέτης και η σύζυγός του αντέδρασαν αγανακτισμένα, ανέφεραν τα τρία άτομα.

«Ο Νικολάς Μαδούρο είχε πολλές ευκαιρίες να το αποφύγει αυτό», είπε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης με τον Τραμπ στο Mar-a-Lago το Σάββατο. «Του έγιναν πολύ, πολύ, πολύ γενναιόδωρες προσφορές και επέλεξε αντ’ αυτού να ενεργήσει σαν άγριος άνθρωπος, επέλεξε αντ’ αυτού να παίξει με άλλους».

Ο Μπατίστα, μεγιστάνας του βοείου κρέατος με επιχειρηματικά συμφέροντα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βενεζουέλα, είχε προηγουμένως ενεργήσει ως μεσάζων στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ σε βραζιλιάνικα προϊόντα. Έφτασε στο Καράκας με μια λίστα τεσσάρων σημείων – συμπεριλαμβανομένης της επιμονής στην πρόσβαση των ΗΠΑ σε σπάνια μέταλλα και πετρέλαιο, μιας ρήξης με την Κούβα – τον μακροχρόνιο σύμμαχο της Βενεζουέλας – και της αποχώρησης του Μαδούρο από τη χώρα, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τη συνάντηση.

Μετά το ταξίδι, ο Μπατίστα μετέφερε τα συμπεράσματά του στην κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Δεν εργαζόταν κατ’ εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο αξιωματούχος, αλλά έλαβε υπόψη τα ευρήματά του.

Η Ροντρίγκεζ γνώριζε ότι, σύμφωνα με το σύνταγμα, θα αναλάμβανε προσωρινά τα καθήκοντά της σε περίπτωση αποχώρησης του Μαδούρο από την πολιτική σκηνή, σύμφωνα με άτομο που έρχεται σε επαφή με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Όταν τέθηκε το ζήτημα, θα ένιωθε «άβολα», είπε το άτομο. Στο τέλος, όμως, δεν θα είχε κανένα λόγο στο θέμα.

Ένας παραγκωνισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης

Καθώς η ιδέα της συνεργασίας με τον Ροντρίγκεζ μεγάλωνε δυναμικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι άρχισαν να ανησυχούν για την προοπτική μιας μελλοντικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Ματσάδο – τον πιο εξέχοντα ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και νικητή του Νόμπελ Ειρήνης του 2025.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ισχυρά στελέχη επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, ακόμη και άλλα μέλη του κινήματος της αντιπολίτευσης της χώρας, είχαν προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Ματσάδο δεν είχε κάνει αρκετές προσπάθειες με τις ένοπλες δυνάμεις – τους απόλυτους κριτές στη Βενεζουέλα – και δεν θα ήταν σε θέση να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, σύμφωνα με πρόσθετα έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας The Post.

Σε συνομιλίες με Αμερικανούς διπλωμάτες σχετικά με τα σχέδιά της σε περίπτωση που ο Μαδούρο εγκαταλείψει ξαφνικά την εξουσία, όπως δείχνουν τα έγγραφα αυτά, η ομάδα της Ματσάδο εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μεγαλύτερο μέρος του στρατού θα ακολουθούσε την εντολή και είχε διαβεβαιώσει τις στρατιωτικές επαφές ότι θα απέφευγε μια ευρεία εκκαθάριση στρατευμάτων. Οι σύμβουλοί της δήλωσαν σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν θα χρειαζόταν να ασκήσουν δίωξη σε περισσότερες από μερικές δεκάδες προσωπικότητες του καθεστώτος. Αλλά ξεκαθάρισαν επίσης ότι κορυφαία στελέχη του Μαδούρο δεν θα είχαν θέση σε μια νέα κυβέρνηση.

Στα έγγραφα, Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραφαν συζητήσεις με άλλες επαφές που εξέφρασαν σκεπτικισμό σχετικά με τις διεισδύσεις που ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει η ομάδα της Ματσάδο στις ένοπλες δυνάμεις. Ένα μέλος της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσε ότι δεν υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της και των στρατιωτικών αξιωματικών. Συνολικά, οι επαφές ανησυχούσαν ότι σε περίπτωση ξαφνικής αποχώρησης του Μαδούρο, «μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Ματσάδο θα κατέρρεε μπροστά σε τεράστιες προκλήσεις».

Η ομάδα της Ματσάδο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. Μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Μαδούρο, η ηγέτης της αντιπολίτευσης προσπάθησε να καθησυχάσει τον Τραμπ , προσφέροντάς του, μεταξύ άλλων, το Νόμπελ Ειρήνης, ένα βραβείο που ο ίδιος εποφθαλμιούσε ανοιχτά. Η απόφασή της να αποδεχτεί το βραβείο, σύμφωνα με άτομα κοντά στον Λευκό Οίκο , συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να στραφεί εναντίον της.

Η Ματσάδο αναμένεται στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο πρόεδρος στο Fox News την Πέμπτη. «Ανυπομονώ να την χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» να παραλάβει το βραβείο της.

Στα έγγραφα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συμπεριέλαβαν μια ανάλυση που τώρα φαίνεται προφητική: «Σε περίπτωση που ο Μαδούρο αποχωρήσει ξαφνικά από τη σκηνή και άλλοι ανώτεροι Τσαβίστας παραμείνουν στην εξουσία, θα μπορούσαν κάλλιστα να αποφασίσουν να διατηρήσουν το καταπιεστικό τους καθεστώς για να διατηρήσουν τον παράνομα αποκτημένο πλούτο τους και να αποφύγουν τη δικαιοσύνη που τους περιμένει», έγραψαν.

Ο Ροντρίγκες αγωνίζεται να εδραιώσει την εξουσία από την αποχώρηση του Μαδούρο, ταλαντευόμενος μεταξύ προκλητικών και συμφιλιωτικών τόνων προς την Ουάσινγκτον. Η εξουσία είναι κατακερματισμένη στη Βενεζουέλα και τα πρώτα σημάδια είναι ανάμεικτα.

Η κράτηση δημοσιογράφων και πολιτών , καθώς και τα νέα σημεία ελέγχου που έχουν στηθεί από παραστρατιωτικές συμμορίες, έχουν ερμηνευτεί από τους αναλυτές ως επίδειξη δύναμης από τον Καμπέλο, ο οποίος ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών και την αστυνομία της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει βέβαιη για την απόφασή της να υποστηρίξει τον Ροντρίγκες, επισημαίνοντας την απελευθέρωση ορισμένων πολιτικών κρατουμένων την Πέμπτη και μια συμφωνία για την εξαγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Έχουμε δει μέχρι στιγμής τεράστια, βαθιά συνεργασία με τις προσωρινές αρχές», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας ότι ο Ροντρίγκες και ο Ρούμπιο μιλούν «συχνά».

Ήταν ένα μάθημα, είπε ένα άτομο κοντά στην κυβέρνηση Μαδούρο, «ότι δεν είναι δυνατόν να κυβερνηθεί η Βενεζουέλα χωρίς τον Τσαβισμό».

Στο Βατικανό την Παρασκευή, ο Λέο εξέφρασε την ανησυχία του ότι «μια διπλωματία που προωθεί τον διάλογο» αντικαθίσταται από «διπλωματία που βασίζεται στη βία».

«Ο πόλεμος είναι ξανά στη μόδα», προειδοποίησε, «και ο ζήλος για τον πόλεμο εξαπλώνεται».