Washington Post: Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία

Συναγερμός φαίνεται να σήμανε και στην Σαουδική Αραβία καθώς σύμφωνα με την Washinghton Post υπήρξε επίθεση του Ιράν με drone στη βάση της CIA.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αναφορές ιρανικό drone έπληξε τη βάση της CIA στην αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα.

«Αυτό είναι μια ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβολική νίκη για την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους και προσωπικό σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο – Αναφορές για επιθέσεις στο Κατάρ (Βίντεο)

Νύχτα αγωνίας εκτυλίσσεται για ακόμη μία φορά στο Ντουμπάι, καθώς το βράδυ της Τρίτης (03.03) σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυκνοί καπνοί υψώνονται από την περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

🚨 BREAKING — IT’S CONFIRMED: A LARGE FIRE is engulfing the US Consulate in Dubai



Local reports state the building was hit with an Iranian drone, but I haven’t been able to corroborate that claim yet.



Pray for the US Marines who guard this consulate 🙏🏻 https://t.co/6dWngTn0RV pic.twitter.com/369T2AhDuA— Nick Sortor (@nicksortor) March 3, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Smoke seen rising near the U.S. embassy in Dubai



Edit: consulate* not embassy. pic.twitter.com/lAJS493Q0N March 3, 2026

Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι η φωτιά, που προκλήθηκε από περιστατικό με drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο, έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν άμεσα, ενώ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Dubai authorities have confirmed that a fire resulting from a drone-related incident near the US Consulate has been successfully contained. Emergency teams responded immediately. No injuries have been reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026

CNN: We have breaking news into CNN. A source in the Middle East telling CNN that the US consulate in Dubai was struck and now is on fire. pic.twitter.com/lsoFkwsVvC March 3, 2026

JUST IN: 🇺🇸🇦🇪 Video shows moment Iranian drone strikes US Consulate in Dubai.



UAE government says no injuries reported and the fire has been extinguished. pic.twitter.com/ZQjOIYpBs2— BRICS News (@BRICSinfo) March 3, 2026

🔴 BREAKING:



The moment an IRGC drone crashed into the US Consulate in Dubai.



Massive escalation. pic.twitter.com/rVsPOF8o4B ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 3, 2026

Αναφορές για επιθέσεις στο Κατάρ

Νέες αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ έρχονται στο φως το βράδυ της Τρίτης 3/3.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο πυραύλους προς το έδαφός του, με τον έναν να στοχεύει την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, η οποία διοικείται από τις ΗΠΑ, ενώ δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες.