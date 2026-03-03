Washington Post: Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία
Μετά τις επιθέσεις στο Ντουμπάι και στο Κατάρ
Συναγερμός φαίνεται να σήμανε και στην Σαουδική Αραβία καθώς σύμφωνα με την Washinghton Post υπήρξε επίθεση του Ιράν με drone στη βάση της CIA.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αναφορές ιρανικό drone έπληξε τη βάση της CIA στην αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα.
«Αυτό είναι μια ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβολική νίκη για την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους και προσωπικό σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα» αναφέρει το δημοσίευμα.
Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο – Αναφορές για επιθέσεις στο Κατάρ (Βίντεο)
Νύχτα αγωνίας εκτυλίσσεται για ακόμη μία φορά στο Ντουμπάι, καθώς το βράδυ της Τρίτης (03.03) σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυκνοί καπνοί υψώνονται από την περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά.
Την ίδια ώρα, οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι η φωτιά, που προκλήθηκε από περιστατικό με drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο, έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν άμεσα, ενώ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Αναφορές για επιθέσεις στο Κατάρ
Νέες αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ έρχονται στο φως το βράδυ της Τρίτης 3/3.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο πυραύλους προς το έδαφός του, με τον έναν να στοχεύει την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, η οποία διοικείται από τις ΗΠΑ, ενώ δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες.
