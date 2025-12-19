Βρυξέλλες: Περαστικοί μαζεύουν πατάτες από το δρόμο μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις (βίντεο)

Σε μία εικόνα που έγινε viral μετά την ολοκλήρωση των αγροτικών κινητοποιήσεων στις Βρυξέλλες που συνοδεύτηκαν από επεισόδια μεγάλης έντασης, οι Βέλγοι μαζεύουν πατάτες από τον δρόμο.

Με την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας χθες (18/12) από την επέλαση 10.000 αγροτών, οι παραγωγοί πέταξαν στους δρόμους λαχανικά και φρούτα διαμαρτυρόμενοι για τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, οι πατάτες που έριξαν στο δρόμο οι αγρότες έχουν δημιουργήσει ένα μικρό βουνό στο πλάι του δρόμου στις Βρυξέλλες, ενώ περαστικοί, κρατώντας τσάντες και σακούλες, τις μαζεύουν από το οδόστρωμα. Des habitants viennent ramasser des patates sur le bord des routes à #Bruxelles après que des #agriculteurs ont déversé des bennes.#Brussels #Brussel pic.twitter.com/Ukartwc7WB— Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Η οργή των αγροτών στράφηκε κατά των πολιτικών που, όπως λένε, απειλούν την επιβίωση της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής – ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur με χώρες της Νότιας Αμερικής, την οποία θεωρούν ότι θα φέρει ανταγωνισμό από φτηνά εισαγόμενα προϊόντα και θα μειώσουν τα αγροτικά εισοδήματα.

Κάποια στιγμή οι δρόμοι μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών με τους παραγωγούς να πετούν αυγά και λαχανικά και την αστυνομία να απαντά με χρήση χημικών με τα επεισόδια να καταγράφονται σε εικόνες από όλο τον κόσμο.