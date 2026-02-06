Βρετανία: Στη φυλακή 76χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε αγόρια σε κατασκήνωση

Μια αποτρόπαια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συγκλόνισε τη Βρετανία, όταν ένας 76χρονος νάρκωσε και επιτέθηκε σε μικρά παιδιά σε κατασκήνωση.

Ο ηλικιωμένος άνδρας καταδικάστηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, σε 23 χρόνια και 10 μήνες κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην ίδια κατασκήνωση το περασμένο καλοκαίρι.

Ο πρώην κτηνίατρος Τζον Ρούμπεν επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο παιδιά, αφού τους έδωσε γλυκά που περιείχαν ηρεμιστικά, στην κατασκήνωση που διηύθυνε στο Στέιτερν, Λέστερσαϊρ.

Η εισαγγελία αποκάλυψε πως ο 76χρονος είχε στήσει ένα διεστραμμένο παιχνίδι, στο οποίο τα παιδιά διαγωνίζονταν για το ποιο θα έτρωγε τα γλυκά πιο γρήγορα, με βραβείο για τον νικητή. Αργότερα, εισερχόταν στον κοιτώνα όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά και επέλεγε ποιο θα επιτεθεί.

Ο Ρούμπεν συνελήφθη τον Ιούλιο, μετά από νοσηλεία οκτώ παιδιών που παρουσίασαν σοβαρή δυσφορία. Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά είχαν καταναλώσει ηρεμιστικά χωρίς να το γνωρίζουν.

Ένας μάρτυρας ανακάλυψε σύριγγες και φάρμακα στα προσωπικά αντικείμενα του 76χρονου.

Αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών, μεταξύ αυτών δύο για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών και άλλες για δημιουργία άσεμνων φωτογραφιών ενός παιδιού, ο Τζον Ρούμπεν δήλωσε ένοχος.

Ομολόγησε, επίσης, πως είχε ναρκώσει τη σύντροφό του, εθελόντρια στην κατασκήνωση, προκειμένου εκείνη να μην ξυπνάει ενώ εκείνος κακοποιούσε τα παιδιά.

Ανακοινώνοντας την ποινή του σήμερα, ο δικαστής του κακουργιοδικείου του Λέστερ υπογράμμισε τη «σχολαστική, κυνική και ανατριχιαστική προετοιμασία» που ο 76χρονος έκανε για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις του.