Βρετανία: Κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στο Λονδίνο
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Το Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λονδίνο μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης ανέφερε ότι ο υπουργός Μέσης Ανατολής, Χαμίσ Φάλκονερ, κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σεγέντ Αλί Μουσαβί, την Τετάρτη.
Η βρετανική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η κίνηση αυτή ακολούθησε αυτό που χαρακτήρισε «κλιμακωτική συμπεριφορά» από το Ιράν, η οποία, όπως είπε, κινδύνευε να εμπλέξει την περιοχή σε μια ευρύτερη σύγκρουση.
Αυτό έρχεται μετά την κριτική που δέχτηκε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την άρνησή του να επιτρέψει στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν τις πρώτες επιθέσεις στο Ιράν από βρετανικές βάσεις.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις