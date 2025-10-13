Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Οι πρώτες συνομιλίες των απελευθερωθέντων ομήρων με τους συγγενείς τους – “Σε αγαπώ, επιστρέφεις σπίτι” (βίντεο)

Μετά από 738 ημέρες

Ισραήλ: Οι πρώτες συνομιλίες των απελευθερωθέντων ομήρων με τους συγγενείς τους – “Σε αγαπώ, επιστρέφεις σπίτι” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες μίλησαν με βιντεοκλήση οι πρώτοι όμηροι που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός.

Συγκεκριμένα, με δάκρυα στα μάτια και κραυγές χαράς είδε τον γιο της η μητέρα του Ρομ Μπρασλφάσκι μετά από δύο χρόνια στα χέρια των παλαιστίνιων τρομοκρατών.

«Σε αγαπώ, επιστρέφεις σπίτι, ο πόλεμος τελείωσε» είπε η μητέρα του απελευθερωθέντος ομήρου Ματάρ Ανγκρίστ όταν του μίλησε για πρώτη φορά μετά από 738 ημέρες.

«Όλα είναι καλά, ηρέμησε» είπε στη μητέρα του ο Ελκάνα Πόμποτ όταν τις μίλησε για πρώτη φορά μετά από τα δύο χρόνια εφιάλτη που πέρασε στα χέρια της Χαμάς.

Φίλοι του Νίμρον Κόεν ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς όταν είδαν την εικόνα του από κλήση μέσω Facetime μετά την απελευθέρωσή του.

Σε όλα τις πρώτες επικοινωνίες, πάντως, παρόντες ήταν και τρομοκράτες της Χαμάς.

ΔΙΕΘΝΗ

