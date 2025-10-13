Ισραήλ: Οι πρώτες συνομιλίες των απελευθερωθέντων ομήρων με τους συγγενείς τους – “Σε αγαπώ, επιστρέφεις σπίτι” (βίντεο)

Με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες μίλησαν με βιντεοκλήση οι πρώτοι όμηροι που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός.

Συγκεκριμένα, με δάκρυα στα μάτια και κραυγές χαράς είδε τον γιο της η μητέρα του Ρομ Μπρασλφάσκι μετά από δύο χρόνια στα χέρια των παλαιστίνιων τρομοκρατών.

Rom Braslavski’s mother celebrates as she’s able to speak with her son for the first time in 2 years pic.twitter.com/gdQT1J4FqX— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

«Σε αγαπώ, επιστρέφεις σπίτι, ο πόλεμος τελείωσε» είπε η μητέρα του απελευθερωθέντος ομήρου Ματάρ Ανγκρίστ όταν του μίλησε για πρώτη φορά μετά από 738 ημέρες.

‘I love you’: Mother’s joy as first hostages freed: The first wave of hostages have been freed and more are expected to be handed over shortly, as families hear from their loved ones for the first time in more than 700 days. Follow the live updates ▶️ https://t.co/Xd36B82rAj pic.twitter.com/JmFM3vWSB9 October 13, 2025

«Όλα είναι καλά, ηρέμησε» είπε στη μητέρα του ο Ελκάνα Πόμποτ όταν τις μίλησε για πρώτη φορά μετά από τα δύο χρόνια εφιάλτη που πέρασε στα χέρια της Χαμάς.

Φίλοι του Νίμρον Κόεν ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς όταν είδαν την εικόνα του από κλήση μέσω Facetime μετά την απελευθέρωσή του.

First photos of returnees Ariel and David Cunio and Nimrod Cohen as they make their way to Israel. pic.twitter.com/7LbNQHJyF6— Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) October 13, 2025

Hamas hostage Bar Kuperstein, with one of his captors, is allowed to call his mother for the first time in two years ahead of his scheduled release pic.twitter.com/MQAuwxarH9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 13, 2025

Σε όλα τις πρώτες επικοινωνίες, πάντως, παρόντες ήταν και τρομοκράτες της Χαμάς.