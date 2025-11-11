Βρετανία: Influencer παραδέχτηκε ψέματα για καρκίνο μετά την αποκάλυψη από φίλη της

Μία καλοστημένη απάτη είχε στήσει μια Βρετανίδα influencer με πάνω από 3,3 εκατομμύρια followers στο TikTok, προσποιούμενη επί χρόνια ότι πάσχει από καρκίνο, προκειμένου να κερδίσει συμπάθεια, να αυξήσει τους followers της και να λαμβάνει δωρεές για «θεραπείες». Η απάτη της αποκαλύφθηκε από μια πρώην φίλη της, αναγκάζοντάς την να παραδεχτεί τα ψέματά της σε ένα δακρύβρεχτο βίντεο.

Η Brittany Miller, που παρουσιαζόταν ως στοργική μητέρα διδύμων και lifestyle influencer, είχε ισχυριστεί από το 2017 ότι πάσχει από καρκίνο του στομάχου τρίτου σταδίου, προσελκύοντας την υποστήριξη και τις δωρεές των ακολούθων της. Σε βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα, δήλωσε: «Το 2017 ήμουν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ήμουν χαμένη, καταθλιπτική και αυτοκαταστροφική».

Η πρώην φίλη της, Beth, αποκάλυψε πώς η Μίλερ είχε στήσει τη ψεύτικη διάγνωση και μια σελίδα GoFundMe για να ζητά δωρεές, λέγοντας: «Τη φρόντιζα, της έστελνα χρήματα για δήθεν συνεδρίες ακτινοθεραπείας, της έφτιαχνα φαγητά. Όλα ήταν ψέμα».

Παρά τις αποκαλύψεις, η Μπρίτνι Μίλερ κατάφερε να χτίσει μια πετυχημένη καριέρα ως lifestyle και family influencer με συνεργασίες σε γνωστά brands όπως Temu και Shein. Στο πρόσφατο βίντεό της υποστήριξε ότι η ψεύτικη διάγνωση ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμής αδυναμίας και ότι κατέβασε αμέσως τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων όταν είδε τις δωρεές.

Η «εξομολόγησή» της προκάλεσε οργή στα social media, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της «απάνθρωπη» και «αποτρόπαια», ενώ αρκετοί παρατήρησαν ότι η influencer διαγράφει σχόλια ή μπλοκάρει χρήστες που αναφέρονται στην απάτη. Οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες από ανθρώπους που έχουν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο ή έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα.