Βρετανία: Αυτοκτόνησε 15χρονος μαθητής λόγω σχολικού bullying

Αυτοκτόνησε ένας 15χρονος στη Βρετανία επειδή δεχόταν bulling στο σχολείο από φίλους του.

Οι γονείς του βρήκαν νεκρό τον 15χρονο στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Μπάρνσλυ τον Ιανουάριο, έπειτα από εβδομάδες βασανιστηρίων από παρέα παιδιών στο γυμνάσιο. Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι έρευνες έδειξαν ότι ο έφηβος έβαλε τέλος στη ζωή του επειδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί το bullying.

Πριν δώσε τέλος στη ζωή του ο 15χρονος είχε πει στη μητέρα του όταν τον «ενοχλούσαν» οι «υποτιθέμενοι φίλοι» του στο γυμνάσιο. Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο του Σέφιλντ ότι ο έφηβος είχε γίνει στόχος «επειδή ήταν πολύ καλός». Η μητέρα είπε πως εντόπισε και σημείωμα που είχε αφήσει ο 15χρονος με αποτέλεσμα να καταλάβει από τότε τι είχε συμβεί.

Η οικογένεια διατηρεί μία φάρμα και εκεί ο 15χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Ήταν ένα τόσο χαρούμενο, καλό, στοργικό και γενναιόδωρο αγόρι. Ήταν τόσο καλός και ακριβώς επειδή ήταν τόσο καλός, έγινε στόχος», είπε η μητέρα του στις Αρχές, σύμφωνα με το YorkshireLive. «Ήταν όμορφος, ευαίσθητος, γενναιόδωρος. Αγαπούσε τα ζώα του. Ήταν ο νούμερο ένα μου», πρόσθεσε.

Η κηδεία του Τζακ είχε γίνει στις 28 Φεβρουαρίου και τότε τον τίμησε και μια πομπή από σχεδόν 100 τρακτέρ , η οποία «παρέλυσε το Μπάρνσλυ».

Η ομάδα Tractor Lads Around Penistone συγκεντρώνει χρήματα για το Bee Kind for Honey, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την πρόληψη της αυτοκτονίας των νέων στο Μπάρνσλυ, κάνοντας μια χριστουγεννιάτικη διαδρομή με τρακτέρ μέσα στον Νοέμβριο.

«Αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε μια οικογένεια από το να περάσει αυτό που πέρασε η οικογένεια του, θα έχουμε επιτύχει αυτό που θέλουμε», δήλωσε ο Άντι Λούκας, μέλος της ομάδας Tractor Lads Around Penistone.