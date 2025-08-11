Βραζιλία: Πανικός σε αγώνα πόλο – Έπεσαν πυροβολισμοί και οι αθλήτριες κρύφτηκαν πίσω από πινακίδες (Βίντεο)

Τρόμος επικράτησε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο Νέων Γυναικών στη Βραζιλία όταν έπεσαν πυροβολισμοί έξω από το γήπεδο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν σε αγώνα ανάμεσα στην Κίνα και τον Καναδά για την διοργάνωση (συμμετέχει και η Εθνική ομάδα), με τους αστυνομικούς να πυροβολούν για να ακινητοποιήσουν έναν δράστη ληστείας.

#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.



After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0— Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025

Ωστόσο, από τον θόρυβο οι αθλήτριες κρύφτηκαν πίσω από διαφημιστικές πινακίδες, με τον αγώνα ωστόσο να συνεχίζεται αφού τα πνεύματα ηρέμησαν.