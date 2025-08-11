Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Βραζιλία: Πανικός σε αγώνα πόλο – Έπεσαν πυροβολισμοί και οι αθλήτριες κρύφτηκαν πίσω από πινακίδες (Βίντεο)

Ο αγώνας συνεχίστηκε μετά από μεγάλη διακοπή

Βραζιλία: Πανικός σε αγώνα πόλο – Έπεσαν πυροβολισμοί και οι αθλήτριες κρύφτηκαν πίσω από πινακίδες (Βίντεο)
Τρόμος επικράτησε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο Νέων Γυναικών στη Βραζιλία όταν έπεσαν πυροβολισμοί έξω από το γήπεδο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν σε αγώνα ανάμεσα στην Κίνα και τον Καναδά για την διοργάνωση (συμμετέχει και η Εθνική ομάδα), με τους αστυνομικούς να πυροβολούν για να ακινητοποιήσουν έναν δράστη ληστείας.

Ωστόσο, από τον θόρυβο οι αθλήτριες κρύφτηκαν πίσω από διαφημιστικές πινακίδες, με τον αγώνα ωστόσο να συνεχίζεται αφού τα πνεύματα ηρέμησαν.

