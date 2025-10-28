Βραζιλία: Λεωφορείο οπαδών Φλαμένγκο αναποδογύρισε – 46 τραυματίες, τέσσερις σοβαρά (Βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Βόλτα Ρεντόνα της Βραζιλίας στο νότιο Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Φλαμένγκο στο Μπουένος Άιρες για τον αγώνα με τη Ρασίνγκ Κλουμπ έχασε τον έλεγχο και αναποδογύρισε στο έδαφος.

Πιθανολογείται ότι ο λόγος του τροχαίου είναι ότι εκείνη την ώρα έβρεχε και γλίστρησε το λεωφορείο, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του ατυχήματος.

Video of the moment the bus carrying organized Flamengo fans to Argentina overturned.🥺🙏🏽



🗞 | 🎥 @venecasagrande



pic.twitter.com/mmssDWlI8V— Footballnus (@footballnus) October 27, 2025

Τραυματίστηκαν 46 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι 32 έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με πληροφορίες της O Globo.

#BRASIL | ACCIDENTE DE HINCHAS DEL FLAMENGO



Un bus con hinchas del Flamengo volcó en Barra Mansa, cerca de Río de Janeiro, cuando se dirigían a Argentina para el partido ante Racing. pic.twitter.com/bxObX933eE October 28, 2025

Υπάρχουν μάλιστα εικόνες με ανθρώπους να έρχονται στα χέρια για άγνωστη αιτία δίπλα από το αναποδογυρισμένο λεωφορείο.