Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Βραζιλία: Λεωφορείο οπαδών Φλαμένγκο αναποδογύρισε – 46 τραυματίες, τέσσερις σοβαρά (Βίντεο)

Άγνωστα τα αίτια του ατυχήματος

Βραζιλία: Λεωφορείο οπαδών Φλαμένγκο αναποδογύρισε – 46 τραυματίες, τέσσερις σοβαρά (Βίντεο)
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Βόλτα Ρεντόνα της Βραζιλίας στο νότιο Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Φλαμένγκο στο Μπουένος Άιρες για τον αγώνα με τη Ρασίνγκ Κλουμπ έχασε τον έλεγχο και αναποδογύρισε στο έδαφος.

Πιθανολογείται ότι ο λόγος του τροχαίου είναι ότι εκείνη την ώρα έβρεχε και γλίστρησε το λεωφορείο, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του ατυχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραυματίστηκαν 46 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι 32 έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με πληροφορίες της O Globo.

Υπάρχουν μάλιστα εικόνες με ανθρώπους να έρχονται στα χέρια για άγνωστη αιτία δίπλα από το αναποδογυρισμένο λεωφορείο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ