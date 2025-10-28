Τροχαίο στη Σαρωνίδα: Σύγκρουση δύο μηχανών στο 44ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 44ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Σαρωνίδας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο μηχανές, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν ελαφρά.

Εξαιτίας του περιστατικού, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια στο σημείο, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.