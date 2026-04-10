Βόρεια Καρολίνα: Εκτός δίκης ο 35χρονος για τη δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής – Κρίθηκε ψυχικά ανίκανος

Κρίθηκε ψυχικά ανίκανος να παραστεί σε δίκη ο 35χρνος άστεγος ο οποίος πριν λίγους μήνες μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, με αποτέλεσμα να «παγώσει» η υπόθεση.

Όπως αναφέρει η ψυχιατρική έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο δολοφόνος Ντε Κάρλος Μπράουν Τζούνιορ δεν μπορεί να κατανοήσει ή να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση δολοφονίας της Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα μέχρι να αποφασίσει ο δικαστής ότι η διανοητική του κατάσταση έχει αποκατασταθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025, προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ, καθώς το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Charlotte Area Transit System (CATS).

Σύμφωνα με το υλικό, ο δράστης βρισκόταν πίσω από μια νεαρή γυναίκα από την Ουκρανία μέσα σε συρμό, όταν της επιτέθηκε ξαφνικά με μαχαίρι. Λίγο αργότερα απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ το θύμα κατέρρευσε στο εσωτερικό του βαγονιού, με τα επόμενα δευτερόλεπτα να καταγράφουν σκηνές πανικού.

Κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού έχουν απαγγελθεί στον δράστη, ενώ αντιμετωπίζει και ομοσπονδιακή δίωξη για ανθρωποκτονία σε μέσο μαζικής μεταφοράς, αδίκημα για το οποίο οι εισαγγελείς ζητούν ακόμη και την επιβολή της θανατικής ποινής, εφόσον κριθεί ένοχος.

Σύμφωνα με την New York Times, παρά την εξέλιξη με την ψυχιατρική αξιολόγηση, η υπόθεση δεν κλείνει. Το επόμενο στάδιο προβλέπει διαδικασία «αποκατάστασης», κατά την οποία θα εξεταστεί αν μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία, ώστε να κριθεί ικανός να δικαστεί στο μέλλον.

Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να τελεί υπό ομοσπονδιακή κράτηση, ενώ η δίκη σε επίπεδο πολιτείας για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας έχει προσωρινά ανασταλεί.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, αντιμετωπίζει για χρόνια σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και στο παρελθόν έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές για περιστατικά βίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 35χρονος έχει διαγνωστεί με σοβαρή ψυχική διαταραχή, μεταξύ των οποίων και σχιζοφρένεια. Κατά καιρούς είχε αναζητήσει βοήθεια σε νοσοκομεία και υπηρεσίες, ισχυριζόμενος ότι το σώμα του «ελέγχεται» από εξωτερικές δυνάμεις, χωρίς όμως να λάβει συνεχή και σταθερή θεραπευτική παρακολούθηση.

Η οικογένειά του, ανήσυχη για την κατάστασή του, είχε απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς στέγη. Παρά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του, δεν είχε χαρακτηριστεί νομικά επικίνδυνος, ώστε να διαταχθεί υποχρεωτική νοσηλεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε απασχολεί τις αρχές από το 2007, ενώ το 2014 είχε καταδικαστεί για ένοπλη ληστεία και κατοχή όπλου, εκτίοντας ποινή άνω των πέντε ετών. Η τελευταία του σύλληψη πριν από τη δολοφονία είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2025 για κατάχρηση της γραμμής έκτακτης ανάγκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Κίεβο μαζί με την οικογένειά της, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον πόλεμο και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Οι συγγενείς της επέλεξαν να την κηδέψουν στην Αμερική, καθώς, όπως δήλωσαν, «αγαπούσε τη χώρα που την υποδέχθηκε».