Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Οι συναντήσεις του 2025 για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Τον απολογισμό του έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το 2025.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε περίπου 60 επισκέψεις στο εξωτερικό, δέχθηκε σχεδόν 100 αρχηγούς ξένων κρατών και κυβερνήσεων στην Ουκρανία, πραγματοποίησε 20 διεθνείς βιντεοκλήσεις, πάνω από 230 τηλεφωνικές συνομιλίες με ηγέτες κρατών, κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και πνευματικούς ηγέτες και συμμετείχε σε σχεδόν 150 εκδηλώσεις στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία από τις κύριες προτεραιότητες των διπλωματικών δραστηριοτήτων του Προέδρου είναι η συνεργασία με την αμερικανική ομάδα για την ανάπτυξη ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων και εγγράφων σχετικά με τις εγγυήσεις της ασφάλειας και της ευημερίας της Ουκρανίας.

Στο τέλος του έτους, το αποτέλεσμα του ουσιαστικού, παραγωγικού και εποικοδομητικού έργου των ουκρανικών και αμερικανικών ομάδων ήταν μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στις 29 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα, στην κατοικία Mar-a-Lago.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν όλες τις πτυχές του ειρηνευτικού πλαισίου και πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα. Ορισμένα από τα έγγραφα έχουν ήδη συμφωνηθεί πλήρως, ενώ άλλα βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν σε μια σειρά περαιτέρω ενεργειών. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε ότι οι ομάδες βρίσκονται κοντά στον τερματισμό του πολέμου και θα συνεχίσουν να εργάζονται σε μορφή ομάδων εργασίας.

«Συμφωνούμε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι το κλειδί για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», τόνισε ο Αρχηγός του Κράτους.

Επίσης φέτος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικεντρώθηκε στην εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης για την Ουκρανία τα επόμενα χρόνια, στην ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας, ιδίως της αεράμυνας, στην κλιμάκωση της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στην ανάπτυξη κοινής αμυντικής παραγωγής, στην προσέλκυση πρόσθετων συνεισφορών και χωρών στο πρόγραμμα PURL και στην εφαρμογή του μέσου SAFE.

Χάρη στο επιτυχημένο έργο του Προέδρου και της ομάδας του, 24 χώρες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα PURL, το οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους από το ΝΑΤΟ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμεση συμμετοχή κρατών-εταίρων στην υποστήριξη της Ουκρανίας, 22 εκ των οποίων είναι μέλη του ΝΑΤΟ και δύο είναι εταίροι της Συμμαχίας: η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Το συνολικό ποσό των δηλωθέντων κεφαλαίων για το πρόγραμμα PURL ανέρχεται σε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οκτώ πακέτα έχουν ήδη διαμορφωθεί και το ένατο και το δέκατο πακέτο βρίσκονται σε στάδιο συμπλήρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, στα τέλη Δεκεμβρίου, η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα για την κατανομή πακέτων βοήθειας στην Ουκρανία για το 2026. Κατά τη διάρκεια της 32ης συνάντησης σε μορφή Ramstein τον Δεκέμβριο, οι εταίροι ανακοίνωσαν νέες δεσμεύσεις για την υποστήριξη της ουκρανικής αεροπορίας, της αεράμυνας, των UAV, του ηλεκτρονικού πολέμου και των βλημάτων πυροβολικού, και μόνο στο πλαίσιο της «τσεχικής πρωτοβουλίας», περισσότερες από 600 χιλιάδες από αυτές χρηματοδοτήθηκαν με 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026.

Το 2025, ο Αρχηγός του Κράτους συνεργάστηκε ενεργά με εταίρους για το άνοιγμα γραφείων εξαγωγής για την πώληση και την κοινή παραγωγή ουκρανικών όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο Βερολίνο προετοιμάζουμε ένα από τα πρώτα γραφεία που θα ασχολούνται με τις εξαγωγές όπλων και τα κοινά έργα παραγωγής με τη χώρα σας, με τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους στην Ευρώπη και θα παραμείνει έτσι και στο μέλλον, είμαι βέβαιος γι’ αυτό», δήλωσε ο Πρόεδρος κατά την ομιλία του προς τους συμμετέχοντες στο Γερμανο-ουκρανικό Οικονομικό Φόρουμ.

Χάρη στο έργο του Αρχηγού του Κράτους και της ομάδας του, φέτος η Ουκρανία παρέλαβε επιπλέον συστήματα αεράμυνας Patriot, NASAMS, SAMP/T, ραντάρ για συστήματα αεράμυνας, πυραύλους αέρος-αέρος και κατευθυνόμενες βόμβες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα της ενίσχυσης της αεράμυνας είναι μια νέα και μεγαλύτερη συμφωνία για την ουκρανική μαχητική αεροπορία. Τον Οκτώβριο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας υπέγραψαν το πρώτο έγγραφο που ανοίγει το δρόμο για την παραλαβή των αεροσκαφών Gripen από την Ουκρανία – μια επιστολή προθέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας για συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης αεροπορικών δυνατοτήτων. Η χώρα μας αναμένει να παραλάβει έως και 150 από αυτά τα μαχητικά και τα πρώτα θα πρέπει να εμφανιστούν τον επόμενο χρόνο. Και τον Νοέμβριο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν δήλωση προθέσεων συνεργασίας. Αυτή η συμφωνία θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αγοράσει 100 αεροσκάφη Rafale F4 έως το 2035.

Το βασικό αποτέλεσμα του Δεκεμβρίου, και ταυτόχρονα ένα σημαντικό αποτέλεσμα ολόκληρου του έτους, ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου να διαθέσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική στήριξη στην Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027. Η Ουκρανία θα επιστρέψει αυτά τα κεφάλαια μόνο όταν λάβει αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Ο αρχηγός του κράτους σημείωσε ξεχωριστά ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν δεσμευμένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προστασία από τη ρωσική επιθετικότητα και την ανοικοδόμηση αυτού που καταστράφηκε, ακριβώς καταστράφηκε, από τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτό είναι ηθικό. Αυτό είναι δίκαιο. Και αυτό είναι θεμιτό – επιβεβαιώνεται από την αξιολόγηση πολλών ειδικών», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συμμετοχή του σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην αυξανόμενη πίεση στη Ρωσία. Φέτος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε 61 διατάγματα, θέτοντας σε ισχύ την απόφαση της NSDC να επιβάλει κυρώσεις κατά 2.021 ατόμων και 1.745 νομικών οντοτήτων.

Οι εταίροι έλαβαν επίσης αυστηρά μέτρα κυρώσεων το 2025, τα οποία λάμβαναν πάντα υπόψη τις προτάσεις της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυστηρές κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Rosneft και τη Lukoil. Οι αμερικανικές κυρώσεις έπληξαν τα τμήματα της βιομηχανίας που παράγουν περίπου το 55% της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου. Αυτό μείωσε σημαντικά τα έσοδα της Ρωσίας και την ικανότητά της να χρηματοδοτεί τον στρατιωτικό της μηχανισμό.

Ένας ευρύς συνασπισμός διεθνών εταίρων – η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και άλλοι – έχουν εφαρμόσει και ενισχύσει τις κυρώσεις κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της έχει εφαρμόσει τέσσερα πακέτα κυρώσεων φέτος και ένα νέο, 20ό πακέτο κυρώσεων βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας.

Το 2025, η Ουκρανία συντόνισε 14 πακέτα κυρώσεων με εταίρους: δύο πακέτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, οκτώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ένα με τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους, ο Αρχηγός του Κράτους πραγματοποίησε 59 επισκέψεις σε 25 χώρες: Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Σαουδική Αραβία, Φινλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Νότια Αφρική, Τσεχική Δημοκρατία, Αλβανία, Λιθουανία, Αυστρία, Καναδά, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιρλανδία.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους, ο Πρόεδρος δέχθηκε 99 αρχηγούς ξένων κρατών, κυβερνήσεων, κοινοβουλίων και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων: των προέδρων της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Μολδαβίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας, του Ομοσπονδιακού Καγκελαρίου της Γερμανίας, των πρωθυπουργών του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Δανίας, της Σουηδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Εσθονίας, του Βελγίου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ελλάδας, της Κροατίας, της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας, καθώς και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Προέδρου του ΟΑΣΕ, του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), μιας αντιπροσωπείας από τα Ηνωμένα Έθνη, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Πρίγκιπα Διάδοχου της Νορβηγίας και της Βασιλικής Πριγκίπισσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Αρχηγός του Κράτους βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τους εταίρους, ενημερώνονταν για τη διπλωματική κατάσταση και συντόνιζαν τα κοινά επόμενα βήματα όχι μόνο σε προσωπικές συναντήσεις, αλλά και σε τηλεφωνικές συνομιλίες, από τις οποίες πραγματοποίησε πάνω από 230 κατά τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια του έτους, κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο εξωτερικό και σε ηλεκτρονική μορφή, ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην 71η ετήσια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε βουλευτές από την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμμετέχοντες στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στη διάσκεψη με την ευκαιρία της 50ής επετείου της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ, στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας και στη σύνοδο κορυφής της διεθνούς πλατφόρμας της Κριμαίας.

Στις εσωτερικές πολιτικές δραστηριότητες του Αρχηγού του Κράτους, η κύρια προτεραιότητα είναι η οφειλόμενη και διαρκής ευγνωμοσύνη προς τους Ουκρανούς στρατιώτες.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος τίμησε εκπροσώπους διαφόρων συνιστωσών των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας: στρατιώτες των Αερομεταφερόμενων Επιθετικών Σωμάτων, του Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, πυραυλοκινητές και πυροβολητές, στρατιώτες των Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, υπαλλήλους των ξένων και στρατιωτικών πληροφοριών, ειδικούς της Κρατικής Υπηρεσίας Ειδικών Μεταφορών, υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στρατιώτες του Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων “Α” της SBU, στρατιώτες της Εθνοφρουράς, στρατιώτες και ανιχνευτές της Κρατικής Υπηρεσίας Συνόρων, στρατιώτες των στρατευμάτων μηχανικού, εκπροσώπους της Κρατικής Υπηρεσίας Ειδικών Επικοινωνιών και Προστασίας Πληροφοριών, της Εθνικής Αστυνομίας, υπαλλήλους της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απονείμει στους υπερασπιστές τα υψηλότερα κρατικά βραβεία – τα παράσημα του «Χρυσού Αστέρα» στους Ήρωες της Ουκρανίας και στους συγγενείς των πεσόντων Ηρώων. Επίσης, φέτος, συνεχίστηκε η παράδοση της απονομής πιστοποιητικών για την παραλαβή διαμερισμάτων στους Ήρωες της Ουκρανίας και στους συγγενείς των στρατιωτών που τους απονεμήθηκε αυτός ο τίτλος μετά θάνατον.

Ο αρχηγός του κράτους πραγματοποίησε 25 ταξίδια εργασίας σε όλη την Ουκρανία: τέσσερα στην περιοχή του Κιέβου, τρία στις περιοχές Ντόνετσκ, Ντνιεπροπετρόφσκ και Χάρκοβο, δύο στις περιοχές Σούμι και Οδησσό, καθώς και στις περιοχές της Υπερκαρπαθίας, της Ζαπορίζια, του Λβιβ, του Ρίβνε, της Χερσώνας, του Χμελνίτσκι και του Τσερνιχόφ.

Η έμφαση δίνεται στην κατάσταση ασφαλείας, κυρίως στις περιοχές της πρώτης γραμμής. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις περιοχές με στρατιωτικό προσωπικό που υπερασπίζεται την Ουκρανία, τραυματίες στρατιώτες που βρίσκονται σε θεραπεία και ανάρρωση, βετεράνους και γιατρούς. Δόθηκε μεγάλη προσοχή σε ζητήματα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, υποστήριξης των παραγωγών και των επιχειρηματιών, καθώς και στην κατάσταση λειτουργίας και προσαρμογής των ιατρικών και εκπαιδευτικών υποδομών στις νέες συνθήκες.

Το 2025, ο Πρόεδρος συμμετείχε στο Διεθνές Φόρουμ Αμυντικών Βιομηχανιών, συναντήθηκε με υπαλλήλους του αμυντικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας, επισκέφθηκε μια εταιρεία που παράγει drones αναχαίτισης και επίσης μίλησε με υπαλλήλους μιας από τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ηλεκτρονικά για ουκρανικά όπλα.

Παρά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το διπλωματικό έργο δεν σταματά. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εταίρους του και η διαπραγματευτική ομάδα της Ουκρανίας εργάζεται επίσης χωρίς παύσεις. Μια συνάντηση σε επίπεδο Ευρωπαίων συμβούλων εθνικής ασφάλειας του Συνασπισμού των Προθύμων Χωρών έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου και μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.