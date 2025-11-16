Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Ευχαριστώ Ελλάδα» – Το μήνυμα μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι η Ελλάδα είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας.

From the very first days of Russia’s full-scale invasion, Greece has been helping us, working together with Europe and with other partners so that we can reach the conditions under which peace becomes possible. And we truly value your support and your commitment. Today we have an… pic.twitter.com/tN83Mjnamh— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Από τις πρώτες μέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθά, συνεργάζεται με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ειρήνη. Εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξη και τη δέσμευσή σας. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο – κατά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράφηκε μια επιστολή προθέσεων σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο για τη χειμερινή περίοδο.

Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυραύλων και drones. Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για το χειμώνα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Ιανουάριο. Εκτός από τη συμφωνία για άμεσο εφοδιασμό, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην ομάδα, στις εταιρείες και σε όλους όσους συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων συμφωνιών και στη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ, Ελλάδα.