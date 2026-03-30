ΔΙΕΘΝΗ

Viral στο Χ η κλοπή 12 τόνων KitKat στην Ευρώπη

NEIL HALL / EPA
Αναστασία Ξυδιά

Τα social media έχουν πάρει «φωτιά» έπειτα από τη ληστεία που έγινε σε φορτηγό που μετέφερε 12 τόνους σοκολάτα KitKat.

Στον ελβετικό κολοσσό τροφίμων Nestlé ανήκει η KitKat, η οποία το Σάββατο (28/03) δήλωσε στο AFP ότι «ένα φορτηγό που μετέφερε 413.793 μονάδες από τη νέα σειρά σοκολάτας της εκλάπη κατά τη διάρκεια μεταφοράς στην Ευρώπη». Την περασμένη εβδομάδα εξαφανίστηκε το φορτίο με τις KitKat, την ώρα που το όχημα κατευθυνόταν από το εργοστάσιο προς κέντρα διανομής.

Με χιούμορ εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε «Πάντα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να κάνουν ένα διάλειμμα με KitKat», παραπέμποντας στο γνωστό σλόγκαν. «Ωστόσο, φαίνεται πως οι κλέφτες το πήραν πολύ κυριολεκτικά, κάνοντας… ένα διάλειμμα με πάνω από 12 τόνους σοκολάτας».

Επίσης η εταιρεία προειδοποίησε ότι πιθανότατα η κλοπή να προκαλέσει ελλείψεις στα καταστήματα, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να δυσκολευτούν να βρουν τις σοκολάτες του ενόψει Πάσχα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τα προϊόντα που έχουν αφαιρεθεί παράνομα ενδέχεται να διοχετευτούν σε ανεξέλεγκτα κανάλια διανομής στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρ’ όλα αυτά, η Nestlé υπογράμμισε ότι μπορούν να εντοπιστούν, καθώς κάθε μπάρα διαθέτει μοναδικό κωδικό παρτίδας.

«Εφόσον εντοπιστεί αντιστοιχία, θα δοθούν σαφείς οδηγίες για την ενημέρωση της εταιρείας, η οποία θα διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.

«Φωτιά» στο Χ

Κύμα δημιουργικότητας δημιούργησε η σοκολατένια ληστεία στα social media.

