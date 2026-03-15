Βίντεο από την νέα επίθεση του Ιράν με βόμβα διασποράς κατά του Ισραήλ – Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Επίθεση με βόμβες διασποράς εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον τραυματισμό τουλάχιστον 2 ανθρώπων, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο, που δημοσίευσε η αστυνομία από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης, φαίνεται η στιγμή που η βόμβα διασποράς του Ιράν πέφτει στο κεντρικό Ισραήλ και προκαλεί έκρηξη.

Footage published by the police shows one of the cluster bomb munitions from an Iranian ballistic missile striking central Israel. pic.twitter.com/qvnWIXlr4v— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 15, 2026

Από την επίθεση, τραυματίστηκαν δύο άνδρες ηλικίας 50 χρόνων, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Ζημιές και φωτιές προκλήθηκαν σε πολλές τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ από τα πυρομαχικά διασποράς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Το The Times of Israel μεταδίδει πως τα υποπυρομαχικά εξαπλώθηκαν νότια της πόλης Εϊλάτ και στο κέντρο της χώρας.

Νωρίτερα, η εφημερίδα επικαλούμενη τις τοπικές αρχές στο Εϊλάτ, ανέφερε ότι ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος με βόμβα διασποράς αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα πάνω από την πόλη.