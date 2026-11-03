Βαρσοβία: Άνοιξε το αεροδρόμιο Μόντλιν μετά την απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος

Το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας ανακοίνωσε ότι επανέλαβε τη λειτουργία του έπειτα από προσωρινή διακοπή που προκάλεσε προειδοποίηση για βόμβα, η οποία οδήγησε σε έκτακτη προσγείωση ενός αεροσκάφους στο αεροδρόμιο.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εναέριες δραστηριότητες στο Αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας αποκαταστάθηκαν», δήλωσε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωση. “Το αεροπλάνο το οποίο ήταν αντικείμενο μιας αναφοράς για πιθανή απειλή βόμβας ελέγχεται αυτή τη στιγμή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος παραμένουν στην αίθουσα αφίξεων εν αναμονή περαιτέρω αποφάσεων”, πρόσθεσε.

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Εκπρόσωπος της πολωνικής αεροπορικής εταιρίας LOT επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι ήταν δική της η πτήση που προσγειώθηκε στο Μόντλιν.

Απειλή για ύπαρξη βόμβας υπήρξε και για πτήση της SAS από την Κοπεγχάγη στη Βαρσοβία, η οποία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σοπέν, όπου ήδη έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρόμιου Σοπέν της πολωνικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο συνεχίζει τη λειτουργία του.

Η SAS δήλωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βαρσοβία και ότι οι επιβάτες του αποβιβάστηκαν. Οι πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι η απειλή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι απειλές αυτές συνδέονται.

Η Βαρσοβία έχει δύο αεροδρόμια: το Σοπέν που είναι εντός των ορίων της πόλης και το Μόντλιν που χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρίες χαμηλού κόστους και απέχει περίπου 36 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Επίσης σήμερα, αεροπλάνο που είχε αναχωρήσει από το Ισραήλ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας ύστερα από απειλή για ύπαρξη βόμβας που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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Μονάδες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας πραγματοποιούσαν ελέγχους στο αεροσκάφος για την πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Λιουμπομίρ Νικόλοφ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια άλλαξε πορεία χθες και κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, μετά από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας Ρομουλούζ Ρουσίν-Σέντι.