Ενδιάμεσες εκλογές-ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην Ανατολική Ακτή – Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Οι κάλπες στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ άνοιξαν σήμερα στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με σχεδόν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι πιθανό να καταφέρουν το ίδιο και στη Γερουσία εν μέσω δυσαρέσκειας των Αμερικανών για το υψηλό κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

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Περίπου στις 12 αναμένονται τα πρώτα exit polls, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά μετά τις 2.

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι κλείνουν στη 01:00 ώρα Ελλάδας και ακολουθούν στις 02:00 η Τζόρτζια και στις 02:30 η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

Στις 03:00 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας και, κατά κανόνα, στο Κάνσας, όπου προβλέπονται τοπικές εξαιρέσεις στο ωράριο.

Στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στην αμέσως δυτικότερη ζώνη ώρας, οι κάλπες κλείνουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας. Τότε ολοκληρώνεται επίσης η ψηφοφορία στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα και στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 05:00 ώρα Ελλάδας ακολουθεί η Νεβάδα. Στην Καλιφόρνια, η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 17:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

52 εκατ. ψηφοφόροι μέσω επιστολικής ψήφου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα στοιχεία της πρόωρης και της επιστολικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, περισσότεροι από 52 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Ο αριθμός αφορά την καταγραφή εκείνης της ημέρας και δεν αποτελεί τελικό απολογισμό της πρόωρης συμμετοχής.

Τα σενάρια για νίκη των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρή αύξηση τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, προκειμένου να ανατρέψουν τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι διαθέτουν 218 έναντι 214 εδρών στη Βουλή και 53 έναντι 47 στη Γερουσία.

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Όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί εκτιμάται πως θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ωστόσο η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Η τελευταία δημοσκόπηση του Reuters δίνει προβάδισμα 8 μονάδων στους Δημοκρατικούς, με υποχώρηση τριών μονάδων από το 11% της περασμένης εβδομάδας.

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Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 32%, καθώς πάνω από το μισό των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις απαντά ότι θα δώσει ψήφο αποδοκιμασίας. Καθοριστικές χαρακτηρίζονται οι τιμές των καυσίμων με το γαλόνι να έχει διπλασιαστεί στα 6.52 δολάρια σε σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στον αντίποδα, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ομάδες ψηφοφόρων που αποτελούν σημαντική εκλογική βάση των Δημοκρατικών, όπως οι νέοι, οι Αφροαμερικανοί και οι ισπανόφωνοι, παρουσιάζουν ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις ενδιάμεσες εκλογές σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές.